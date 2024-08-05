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Помните страшную девочку из "Звонка"? Вот как она выглядит сейчас (фото)

Понедельник 05 августа 2024 08:15
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Помните страшную девочку из "Звонка"? Вот как она выглядит сейчас (фото) Дэйви Чейз (фото: кадр из фильма "Звонок")
Автор: Иванна Пашкевич

В начале 2000-х годов каждый, кто посмотрел культовый ужастик "Звонок", боялся этой девочки. Однако в реальной жизни актриса оказалась очень милой, хотя сегодня у нее не очень складывается с карьерой.

Как сегодня выглядит Дэйви Чейз - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В 2002 году на экраны вышел один из самых известных ужастиков - "Звонок". В этом фильме 12-летняя Дэви Чейз воплотила образ таинственной Самары Морган, девочки, приходящей за тобой через семь дней.

Ее героиня, благодаря некоторым сценам с пугающим гримом, была признана "самой страшной девочкой в мире". Однако звания "лучшего кинозлодея" и "самой страшной героини", полученные после выхода фильма, ничуть не расстроили Дэйви.

Помните страшную девочку из &quot;Звонка&quot;? Вот как она выглядит сейчас (фото)

Дэйви Чейз (фото: кадр из фильма "Звонок")

Она прекрасно понимала, что в реальной жизни очень милая и фотогеничная - ведь "Звонок" был лишь одним из многих фильмов, в которых она уже успела сняться!

Так, Чейни снималась в таких сериалах, как "Сабрина - маленькая ведьма" и "Все женщины ведьмы", а также озвучила мультфильм "Лило и Стич". Кроме того, она приняла участие в десятках других кинопроектов еще до того, как окончила школу!

Сегодня Дэйви уже 32 года, и ее внешний вид трудно сопоставить с образом той же девочки из "Звонка".

Помните страшную девочку из &quot;Звонка&quot;? Вот как она выглядит сейчас (фото)

Помните страшную девочку из &quot;Звонка&quot;? Вот как она выглядит сейчас (фото)Помните страшную девочку из &quot;Звонка&quot;? Вот как она выглядит сейчас (фото)

Дэви Чейз (фото: instagram.com/daveighc)

В последние годы она практически не снимается в кино. Ее имя в прессе чаще упоминается в связи с инцидентами, связанными с запрещенными веществами. К сожалению, сегодня актриса даже не ведет соцсети.

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