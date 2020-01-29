Проблеми будуть вирішуватися легко: знаки Зодіаку, яким неодмінно повезе в лютому

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які в лютому будуть особливо щасливі у справах

Гороскоп на 2020 рік свідчить про те, що лютий стане дуже динамічним і активним місяцем для більшості знаків Зодіаку. Місяць буде багатий на події, зустрічі та поїздки. Також можливе вирішення давно назрілих проблем.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють в лютому казкове везіння і допомогу в розплутуванні навіть найскладніших ситуацій.

Овни

Місяць піде абсолютно не за сценарієм, але енергетика планет і зірок обіцяють підвищення продуктивності та прийняття швидких рішень. Лютий стане для представників цього знака періодом розв'язання найважливіших проблем. Варто відзначити, що сил на це піде небагато, оскільки рішення прийдуть самі по собі.

Тельці

Зірки обіцяють позбавлення від страхів, сумнівів і заздрості. Для того, щоб впоратися з усіма труднощами та встати на правильний шлях, Тельцям достатньо буде впоратися з внутрішньою напругою і в цьому допоможе зміна обстановки і відпочинок.

Раки

У лютому зірки стануть для Рака в дуже гармонійний союз, який відкриє нові горизонти та дасть можливість відчути себе великим і творчим. Астрологи рекомендують не плисти за течією, а наполегливо прагнути до поставлених цілей.

Козероги

Енергетика для цього знака Зодіаку відновиться після першої декади лютого і підвищиться успішність, а також бажання кардинально міняти що-небудь у своєму житті та рухатися вперед. У цьому місяці варто довіряти своїй інтуїції, через те, що зірки будуть посилати таємні сигнали та захищати Козерогів від апатії.