Захоплення заручників у Луцьку: спливли несподівані факти про сім'ю терориста

У Луцьку чоловік захопив автобус з пасажирами. Він стверджує, що при собі має вибухівку і зброю. Усередині автобуса знаходиться близько 20 заручників, серед них за попередньою інформацією, є жінки та діти.

Терорист, який захопив автобус з людьми, сам зателефонував у поліцію і повідомив про заручників. Поліції він назвався Максимом Поганим. Пізніше стало відомо, що його справжнє ім'я Максим Степанович Кривош.

Він народився 6 листопада 1975 року в селищі Гай Оренбурзькій області РФ. Він вже двічі був судимий. Перший раз в 1994 році – за розбій, шахрайство, вимагання і незаконне носіння зброї. Другий раз у 2005 році – за шахрайство з фінансовими ресурсами, бандитизм, вимагання, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Загальний термін – близько 10 років.

Крім того, з'ясувалося, що батько Максима Кривоша – відомий вчений. Він був одним з винахідників колектора електричної машини та способу загартування кільцеподібних деталей часів СРСР. Так само, як пише видання "Рівненські новини", на ім'я вченого Кривоша Степана Максимовича існує патент пневматичного висівного апарату, який необхідний для сільгоспмашинобудування.

Максим Кривош не єдина дитина в сім'ї, у нього є брат Богдан, якому 37 років. Він закінчив педагогічне училище в Луцьку, а потім провчився три роки на юридичному факультеті заочно в одному з київських ВНЗ. Навчання він не закінчив за сімейними обставинами й зараз має III групу інвалідності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що терорист з Луцька виявився письменником-невдахою.

А також розповідали про те, що луцький терорист вийшов на зв'язок із сином однієї із заручниць.