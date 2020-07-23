Захоплення заручника в Полтаві: що відомо про "терориста" і чого він хоче

Захоплення заручника у Полтаві 21 липня (колаж: РБК-Україна)

У Полтаві "терорист" утримує в заручниках начальника карного розшуку

У Полтаві на вулиці Остапа Вишні автоугонщик взяв в заручники працівника карного розшуку, погрожуючи гранатою. Не так давно стала відома особистість "новоспеченого" терориста, частина його біографії, а також основна вимога.

Чоловіку 32 роки, проживає в Полтаві, звуть його Скрипник Роман Миколайович. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він працював автослюсарем саме в тих гаражах, де сьогодні близько 9 ранку і відбулося захоплення заручників.

Роман одружений, у нього є дитина. У 2019 році його засудили до 3 років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 309 КК).

Раніше, за інформацією Суспільного, Скрипник брав участь в АТО. Він служив у 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді на посаді стрілець-кулеметник зенітно-самохідної установки. У бригаді зараз цю інформацію перевіряють.

На даний момент відомо, що "полтавський терорист" разом із заручником Віталієм Шияном - начальником УКР ГУНП в Полтавській області їдуть на автомобілі ВАЗ-2111 ("Богдан") у бік Києва польовими дорогами.

В поліції озвучили і вимоги Скрипника: не садити його знову.

За останніми даними автомобіль "полтавського терориста" з заручником в'їхав у Київську область.

Роман Скрипник праворуч (в куртці), фото: PavlovskyNews

Антон Геращенко, заступник голови МВС, також опублікував кримінальну біографію "терориста" та його фото (мабуть, зроблене в ранні року).

Фото і пригоди Романа Срипина (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що близько 9 ранку автоугонщик в спробі уникнути покарання взяв в заручники працівника карного розшуку, погрожуючи гранатою РГД-5. Після переговорів він обміняв заручника на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна.