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Захват заложника в Полтаве: что известно про "террориста" и чего он хочет

Полтава, Четверг 23 июля 2020 13:46
Захват заложника в Полтаве: что известно про "террориста" и чего он хочет
Захват заложника в Полтаве 21 июля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Полтаве "террорист" удерживает в заложниках начальника уголовного розыска

В Полтаве на улице Остапа Вишни автоугонщик взял в заложники сотрудника уголовного розыска, угрожая гранатой. Не так давно стала известна личность "новоиспеченного" террориста, часть из его биографии, а также основное требование.

Мужчине 32 года, проживает в Полтаве, зовут его Скрипник Роман Николаевич. Местные СМИ сообщают, что работал он автослесарем именно в тех гаражах, где сегодня коло 9 утра и произошел захват заложников.

Роман женат, у него есть ребенок. В 2019 году его приговорили к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 УК).

Ранее, по информации Суспильного, Скрипник участвовал в АТО. Он служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде на должности стрелок-пулеметчик зенитно-самоходной установки. В бригаде сейчас эту информацию проверяют.

На данный момент известно, что "полтавский террорист" вместе с заложником Виталием Шияном - начальником УКР ГУНП в Полтавской области едут на автомобиле ВАЗ-2111 ("Богдан") в сторону Киева полевыми дорогами.

В полиции озвучили и требования Скрипника: не сажать его снова.

По последним данным автомобиль "полтавского террориста" с заложником въехал в Киевскую область.

Захват заложника в Полтаве: что известно про &quot;террориста&quot; и чего он хочет

Роман Скрипник справа (в куртке), фото: PavlovskyNews

Антон Геращенко, замглавы МВД, также опубликовал криминальную биографию "террориста" и его фото (видимо, сделанное в ранние годв).

Захват заложника в Полтаве: что известно про &quot;террориста&quot; и чего он хочетЗахват заложника в Полтаве: что известно про &quot;террориста&quot; и чего он хочет

Фото и похождения Романа Срипина (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, что около 9 утра автоугонщик в попытке избежать наказания взял в заложники сотрудника уголовного розыска, угрожая гранатой РГД-5. После переговоров он обменял заложника на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна.

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