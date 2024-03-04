"Восхищаюсь вами". Герцогиня Эдинбургская обратилась к украинскому народу (видео)

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Так, в своем выступлении Хелен отметила, что сексуальное насилие в результате широкомасштабного вторжения достигло "огромных" масштабов, которыми мировое сообщество не может пренебрегать.

"Мы никогда не должны забывать тех, кто выжил. Напротив, мы должны стоять бок о бок с ними, чтобы обеспечить справедливость и комплексное возмещение, а также гарантировать, что это преступление не станет приемлемой частью конфликта", - сказала британская монаршая особа.

"Их права и голоса должны быть в центре всех наших усилий, направленных на то, чтобы вычеркнуть сексуальное насилие, связанное с конфликтом, из учебников истории", - продолжила она.

Также, герцогиня выразила восхищение самоотверженностью и смелостью украинцев.

"Все выжившие, а также женщины и мужчины помогают завершить конфликт и построить мир здесь, в Украине. Я восхищаюсь вами всеми", - сказала Хелен.