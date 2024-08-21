Вот какая разница между дешевыми и дорогими витаминами

Многих людей интересует, почему одни витамины стоят дороже других. Несмотря на доступность витаминных препаратов, стоимость заметно разнится. Хотя на первый взгляд, состав один и тот же. Однако есть довольно важное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что вообще делает витамин дорогим

В целом, по словам Эбне Рафи, специалиста по клинической фармации в Университетских больницах в Огайо, существует небольшая разница между дешевым и дорогим витамином.

Цены различаются в зависимости от того, что это добавка, какие ингредиенты и как влияет на организм. Такие факторы как хорошая упаковка также могут иметь значение.

Непонятно, как разные составы влияют на то, как тело усваивает питательные вещества или чем именно натуральные ингредиенты отличаются от синтетических.

Тем не менее, есть некоторые факторы, которые делают витамин лучше. К примеру, вы хотите выбрать продукты, изготовленные из высококачественных ингредиентов, не содержащих тонны наполнителей.

Правильная доза витамина

Также важно, чтобы витамин содержался в правильной дозе. Низкая доза может не обеспечить ожидаемый эффект, а слишком высокая доза может привести к серьезным осложнениям для здоровья.

Было много случаев поражения печени, вызванного приемом препаратов добавками, содержащими слишком высокие дозы витаминов или другие ингредиенты, опасные для печени.

Более высокая цена не означает автоматически, что продукт лучше. Дорогая диетическая добавка не обязательно означает, что она высококачественная.

Все витамины, произведенные в лабораториях, условно делят на группы. Каждая из них характеризуется своими особенностями и методиками производства.

От того, как сделан витаминный комплекс, и будет формироваться его цена. Это основополагающий фактор. Далее идут маркетинговые составляющие цены: упаковка, реклама, распространение в аптечных сетях и т.д. Рассмотрим особенности производства каждой группы.

Как определить, качественный ли витамин

Перед началом приема витаминов важно проконсультироваться с лечащим врачом, фармацевтом или диетологом.

В частности, людям, котоіе здоровы и питаются сбалансировано, вероятно, не нужно принимать витамины.

Только врач может определить, может ли быть полезным прием пищевых добавок.

Высококачественный витамин - это тот, который проверен независимой третьей стороной для обеспечения качества и содержит минимальное количество наполнителей.

Следует искать значок сертификации USP или NSP на этикетке упаковки.

Кроме того, можно провести собственное исследование. Просмотрите научные исследования интересующих вас питательных веществ, просмотрите веб-сайт производителя.