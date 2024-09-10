Защитят иммунитет и улучшат общее состояние: 5 витаминов, которые нужно принимать осенью
С началом осени заканчивается сезон свежих овощей и фруктов, уменьшается количество солнечного света, снижается физическая активность, что приводит к нехватке полезных веществ и микроэлементов в организме. Для их восполнения достаточно включить в рацион комплекс нужных витаминов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Какие витамины принимать осенью
По словам врача, чтобы поддержать иммунную систему и улучшить общее самочувствие осенью, следует принимать полезные витамины. К тому же не обязательно дополнительно принимать специальные добавки, ведь необходимые вещества можно получить из определенных продуктов.
Какие витамины полезны для организма:
- витамин А - мясо, морепродукты, птица, яйца, молочные продукты
- витамин Е - авокадо, тыква, семена подсолнечника, миндаль, арахис
- витамин С - черная смородина, апельсин, киви, лимон, шиповник, помидоры
- витамин D - яйца, твердый сыр, лосось, скумбрия, печень трески, молоко
- витамины группы B - бобовые, гречка, грецкие орехи, мята, апельсин, говядина, молочные продукты
К тому же, как оказалось, распознать недостаток конкретного вещества можно по определенным симптомам:
- плохое зрение вечером, проблема с волосами и кожей свидетельствуют о недостаточном количестве витамина А
- выпадение волос, кровоточивость десен и отсутствие аппетита свидетельствует о недостатке витаминов группы В
- при слабости, проблемам с кожей и перепадам настроения следует дополнительно принять витамин С
- боли в костях и проблемы с суставами возникают при необходимости витамина D
- отсутствие активности, проблемы с кожей и волосами свидетельствуют о необходимости витамина Е
Поддержка иммунитета в осенний период
Защита и поддержание иммунитета осенью - это не только рациональное питание и прием добавок. В комплекс мероприятий, усиливающих работу иммунной системы, в том числе и осенью, входят:
- оптимизация двигательного режима
- закаливающие процедуры
- достаточное количество часов полноценного сна
Уберечься от инфицирования вирусами поможет соблюдение правил общей и личной гигиены. В общем, следует тщательно и часто мыть руки, каждые 1-2 часа проветривать помещение и не забывать надевать маску в случае кашля, чихания, плохого самочувствия и подозрения на заражение.
Ранее мы сообщали, можно ли принимать витамины без назначения врача.
Также мы писали, какая разница между дешевыми и дорогими витаминами.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.