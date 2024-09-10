Защитят иммунитет и улучшат общее состояние: 5 витаминов, которые нужно принимать осенью

С началом осени заканчивается сезон свежих овощей и фруктов, уменьшается количество солнечного света, снижается физическая активность, что приводит к нехватке полезных веществ и микроэлементов в организме. Для их восполнения достаточно включить в рацион комплекс нужных витаминов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Какие витамины принимать осенью

По словам врача, чтобы поддержать иммунную систему и улучшить общее самочувствие осенью, следует принимать полезные витамины. К тому же не обязательно дополнительно принимать специальные добавки, ведь необходимые вещества можно получить из определенных продуктов.

Какие витамины полезны для организма:

витамин А - мясо, морепродукты, птица, яйца, молочные продукты

витамин Е - авокадо, тыква, семена подсолнечника, миндаль, арахис

витамин С - черная смородина, апельсин, киви, лимон, шиповник, помидоры

витамин D - яйца, твердый сыр, лосось, скумбрия, печень трески, молоко

витамины группы B - бобовые, гречка, грецкие орехи, мята, апельсин, говядина, молочные продукты

К тому же, как оказалось, распознать недостаток конкретного вещества можно по определенным симптомам:

плохое зрение вечером, проблема с волосами и кожей свидетельствуют о недостаточном количестве витамина А

выпадение волос, кровоточивость десен и отсутствие аппетита свидетельствует о недостатке витаминов группы В

при слабости, проблемам с кожей и перепадам настроения следует дополнительно принять витамин С

боли в костях и проблемы с суставами возникают при необходимости витамина D

отсутствие активности, проблемы с кожей и волосами свидетельствуют о необходимости витамина Е

Поддержка иммунитета в осенний период

Защита и поддержание иммунитета осенью - это не только рациональное питание и прием добавок. В комплекс мероприятий, усиливающих работу иммунной системы, в том числе и осенью, входят:

оптимизация двигательного режима

закаливающие процедуры

достаточное количество часов полноценного сна

Уберечься от инфицирования вирусами поможет соблюдение правил общей и личной гигиены. В общем, следует тщательно и часто мыть руки, каждые 1-2 часа проветривать помещение и не забывать надевать маску в случае кашля, чихания, плохого самочувствия и подозрения на заражение.