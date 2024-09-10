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Защитят иммунитет и улучшат общее состояние: 5 витаминов, которые нужно принимать осенью

Вторник 10 сентября 2024 19:03
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Защитят иммунитет и улучшат общее состояние: 5 витаминов, которые нужно принимать осенью Какие витамины принимать осенью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

С началом осени заканчивается сезон свежих овощей и фруктов, уменьшается количество солнечного света, снижается физическая активность, что приводит к нехватке полезных веществ и микроэлементов в организме. Для их восполнения достаточно включить в рацион комплекс нужных витаминов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Какие витамины принимать осенью

По словам врача, чтобы поддержать иммунную систему и улучшить общее самочувствие осенью, следует принимать полезные витамины. К тому же не обязательно дополнительно принимать специальные добавки, ведь необходимые вещества можно получить из определенных продуктов.

Какие витамины полезны для организма:

  • витамин А - мясо, морепродукты, птица, яйца, молочные продукты
  • витамин Е - авокадо, тыква, семена подсолнечника, миндаль, арахис
  • витамин С - черная смородина, апельсин, киви, лимон, шиповник, помидоры
  • витамин D - яйца, твердый сыр, лосось, скумбрия, печень трески, молоко
  • витамины группы B - бобовые, гречка, грецкие орехи, мята, апельсин, говядина, молочные продукты

К тому же, как оказалось, распознать недостаток конкретного вещества можно по определенным симптомам:

  • плохое зрение вечером, проблема с волосами и кожей свидетельствуют о недостаточном количестве витамина А
  • выпадение волос, кровоточивость десен и отсутствие аппетита свидетельствует о недостатке витаминов группы В
  • при слабости, проблемам с кожей и перепадам настроения следует дополнительно принять витамин С
  • боли в костях и проблемы с суставами возникают при необходимости витамина D
  • отсутствие активности, проблемы с кожей и волосами свидетельствуют о необходимости витамина Е

Поддержка иммунитета в осенний период

Защита и поддержание иммунитета осенью - это не только рациональное питание и прием добавок. В комплекс мероприятий, усиливающих работу иммунной системы, в том числе и осенью, входят:

  • оптимизация двигательного режима
  • закаливающие процедуры
  • достаточное количество часов полноценного сна

Уберечься от инфицирования вирусами поможет соблюдение правил общей и личной гигиены. В общем, следует тщательно и часто мыть руки, каждые 1-2 часа проветривать помещение и не забывать надевать маску в случае кашля, чихания, плохого самочувствия и подозрения на заражение.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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