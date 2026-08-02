"Все будет сожжено дотла": Иран предостерег США от новых ударов

Тегеран пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре других стран, если США предпримут новые атаки на Иран. Ответ будет распространяться не только на американские интересы, но и государства, которые будут участвовать в возможных ударах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонных разговоров с чиновниками Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, любые новые военные действия США, Израиля или стран региона, которые поддержат такие атаки, встретят "пропорциональный ответ".

Nournews, медиа-издание, связанное с главным органом безопасности Ирана, заявило в субботу, что атаки США на иранскую энергетическую инфраструктуру приведут к ударам Ирана по нефтяным месторождениям в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также газовым месторождениям Катара и Израиля.

Предупреждение прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности новых ударов по Ирану.

Сам американский лидер ранее заявлял, что возможный рост цен на нефть является приемлемой ценой за недопущение получения Ираном ядерного оружия.

Reuters отмечает, что обострение ситуации уже повлияло на мировые энергетические рынки. Из-за боевых действий и взаимных угроз под угрозой оказались ключевые маршруты поставок энергоносителей, в частности Ормузский пролив.

Дополнительную обеспокоенность вызывают атаки на объекты в регионе и риски для судоходства.