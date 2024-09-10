Захистять імунітет та покращать загальний стан: 5 вітамінів, які потрібно приймати восени

З початком осені закінчується сезон свіжих овочів і фруктів, зменшується кількість сонячного світла, знижується фізична активність, що призводить до браку корисних речовин і мікроелементів в організмі. Для їх заповнення досить включити в раціон комплекс необхідних вітамінів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Які вітаміни приймати восени

За словами лікаря, щоб підтримати імунну систему та покращити загальне самопочуття восени варто приймати корисні вітаміни. До того ж не обов'язково додаткового приймати спеціальні добавки, адже необхідні речовини можна отримати з певних продуктів.

Які вітаміни корисні для організму:

вітамін А - мʼясо, морепродукти, птиця, яйця, молочні продукти

вітамін Е - авокадо, гарбуз, соняшникове насіння, мигдаль, арахіс

вітамін С - чорна смородина, апельсин, ківі, лимон, шипшина, помідори

вітамін D - яйця, твердий сир, лосось, скумбрія, печінка тріски, молоко

вітаміни групи B - бобові, гречка, волоські горіхи, мʼята, апельсин, яловичина, молочні продукти

До того ж, як виявилось, розпізнати недолік конкретної речовини можна по певних симптомах:

поганий зір ввечері, проблема з волоссям і шкірою свідчать про недостатню кількість вітаміну А

випадіння волосся, кровоточивість ясен та відсутність апетиту свідчить про недолік вітамінів групи В

при слабкості, проблемам зі шкірою та перепадам настрою варто додатково примати вітамін С

болі в кістках та проблеми з суглобами виникають при необхідності вітаміну D

відсутність активності, проблеми зі шкірою і волоссям свідчать про необхідність вітаміну Е

Підтримка імунітету в осінній період

Захист та підтримання імунітету восени - це не лише раціональне харчування та прийом добавок. До комплексу заходів, що посилюють роботу імунної системи, в тому числі й восени, входять:

оптимізація рухового режиму

загартовувальні процедури

достатня кількість годин повноцінного сну

Вберегтися від інфікування вірусами допоможе дотримання правил загальної та особистої гігієни. Загалом варто ретельно та часто мити руки, кожні 1-2 години провітрювати приміщення та не забувати надягати маску у разі кашлю, чхання, поганого самопочуття та підозри на зараження.