Захистять імунітет та покращать загальний стан: 5 вітамінів, які потрібно приймати восени
З початком осені закінчується сезон свіжих овочів і фруктів, зменшується кількість сонячного світла, знижується фізична активність, що призводить до браку корисних речовин і мікроелементів в організмі. Для їх заповнення досить включити в раціон комплекс необхідних вітамінів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Які вітаміни приймати восени
За словами лікаря, щоб підтримати імунну систему та покращити загальне самопочуття восени варто приймати корисні вітаміни. До того ж не обов'язково додаткового приймати спеціальні добавки, адже необхідні речовини можна отримати з певних продуктів.
Які вітаміни корисні для організму:
- вітамін А - мʼясо, морепродукти, птиця, яйця, молочні продукти
- вітамін Е - авокадо, гарбуз, соняшникове насіння, мигдаль, арахіс
- вітамін С - чорна смородина, апельсин, ківі, лимон, шипшина, помідори
- вітамін D - яйця, твердий сир, лосось, скумбрія, печінка тріски, молоко
- вітаміни групи B - бобові, гречка, волоські горіхи, мʼята, апельсин, яловичина, молочні продукти
До того ж, як виявилось, розпізнати недолік конкретної речовини можна по певних симптомах:
- поганий зір ввечері, проблема з волоссям і шкірою свідчать про недостатню кількість вітаміну А
- випадіння волосся, кровоточивість ясен та відсутність апетиту свідчить про недолік вітамінів групи В
- при слабкості, проблемам зі шкірою та перепадам настрою варто додатково примати вітамін С
- болі в кістках та проблеми з суглобами виникають при необхідності вітаміну D
- відсутність активності, проблеми зі шкірою і волоссям свідчать про необхідність вітаміну Е
Підтримка імунітету в осінній період
Захист та підтримання імунітету восени - це не лише раціональне харчування та прийом добавок. До комплексу заходів, що посилюють роботу імунної системи, в тому числі й восени, входять:
- оптимізація рухового режиму
- загартовувальні процедури
- достатня кількість годин повноцінного сну
Вберегтися від інфікування вірусами допоможе дотримання правил загальної та особистої гігієни. Загалом варто ретельно та часто мити руки, кожні 1-2 години провітрювати приміщення та не забувати надягати маску у разі кашлю, чхання, поганого самопочуття та підозри на зараження.
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