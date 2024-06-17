Как не потерять удачу: суеверия и гадания, связанные с чаем
Суеверия, связанные с чаепитием, начали появляться много лет назад и на сегодняшний день распространены по всему миру. От веры в удачу до предсказаний будущего - эти обычаи укоренились в различных культурах и традициях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых популярных предрассудках относительно чая и как они получили распространение по всему миру.
Когда люди впервые попробовали чай
Согласно китайской легенде, люди догадались пить чай случайно, около 5000 лет назад. Это случилось, когда император Шэнь-нун кипятил воду и несколько листьев чая упало в кружку. Напиток так понравился китайскому правителю, что он решил поделиться своей находкой со всем своим народом.
Это всего лишь легенда, которая передавалась из поколения в поколение, поэтому мы не можем быть уверены в достоверности этой информации. Однако ученые нашли самое раннее упоминание о чае в древнем китайском словаре. Запись об этом датируется 350 годом до нашей эры и считается датой "изобретения" чайного напитка.
Независимо от того, когда на самом деле люди открыли для себя чай, он уже много сотен лет присутствует в нашей жизни. За это время он прошел долгий путь из Китая через торговые пути в Европу и затем в американские колонии в США и остальной мир.
Такой долгий путь распространения привел к появлению большого количества суеверий вокруг этого напитка.
Люди пьют чай более 2000 лет (фото: freepik.com)
Суеверия о приготовлении чая
Первым делом, когда вы завариваете чай, следует обратить внимание на стебли:
- если при заваривании чая стебли перевернулись вертикально - вас ждет удача
- один стебель, поднимающийся со дна наверх, предупреждает вас о скором визите незнакомого гостя (или любимого человека) в ваш дом.
Суеверия говорят, что листья чая способны привлекать удачу в дом не только в виде напитка. Чтобы отгонять злых духов от своего дома, следует рассыпать чайные листья у порога. Также считается, что для привлечения удачи к вашей семье нужно "случайно" уронить чайные листья на пол.
Что могут означать ваши чайные привычки и предпочтения:
- если вы завариваете крепкий чай, то вы, скорее всего, приобретете нового друга
- в то же время слабый чай, который почти не имеет вкуса будет предупреждать вас о возможной потере друга
- стоит перемешивать сахар только по часовой стрелке, иначе вы можете привлечь ссоры с близкими и друзьями
- если вам нравится чай с добавлением молока и сахара - это может свидетельствовать о будущем одиночестве.
Предвестники негативных событий, на которые так же стоит обратить внимание:
- если на вашей плите стоит чайник без крышки - это может означать, что в ближайшее время вы узнаете что-то плохое от незнакомца
- если вы залили кипяток в кружку и обнаружили что там нет чая - вас ждут плохие новости
- если этикетка оторвалась от чайного пакетика до того, как вы успели попробовать чай, это предвещает плохие события в течение недели.
Кроме этого считается, что пузыри на поверхности напитка предсказывают хорошее будущее: если у стенки кружки образовалась "пенка" из пузырей - то в ближайшее время вас ожидает именно столько поцелуев от любимого человека. А вот пузыри в середине чашки означают надвигающееся богатство.
Чай был популярным напитком еще до нашей эры (фото: freepik.com)
Как гадать на чайных листьях
Многие люди продолжают древние традиции и до сих пор гадают на утренней чашке чая. Используется только листовой чай.
Чтобы понять о каком будущем вас предупреждает утренний напиток, следует заглянуть на дно кружки после чаепития. В зависимости от того, что вы там увидите, существуют варианты трактовки:
- если листья чая остались лежать "горкой" на дне - вас ждет плохое будущее
- если же листья распределились в чашке равномерно - будущее обещает быть хорошим.
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При написании материала были использованы источники: Plum Deluxe, Twinings.