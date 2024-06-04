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Защитнику "Азовстали" Дианову предлагали стать новым "Холостяком": какой была реакция морпеха

Михаил Дианов (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов рассказал, что продюсеры романтического шоу "Холостяк»" предлагали ему стать следующим героем проекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью морпеха Дмитрию Гордону.

Как отреагировал Дианов на предложение стать "Холостяком"

По словам военного, он отказался участвовать в шоу, ведь верит, что «сам по себе» встретит свою вторую половинку.

"Меня уже и на "Холостяк" тащили, я отказался. Где там? Девушка возьмется сама собой. Ходить, искать, искать? А не будет - значит, не будет. Дочь у меня уже есть", - говорит Михаил.

Также он добавил, что после развода с женой Ольгой в 2011 году его сердце до сих пор свободно.

"Я один. Ни девушки, ни жены нет. Я себе сейчас создаю свою девушку - мастерскую. Мне больше ничего сейчас не нужно", - поделился морпех.

 

Напомним, в прошлом году защитник "Азовстали" признался, что не против попробовать восстановить отношения с экс-супругой, но много лет боялся услышать от нее отказ.

У экс-супругов есть 22-летняя дочь Екатерина.

Недавно Александр Терен рассказал, как ему предложили стать новым "Холостяком".

Также он признался, какую партнершу ищет.

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