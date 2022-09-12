Борщ вареники і навіть суші: бійці ЗСУ показали, як харчуються на війні (відео)

Українські захисники на війні готують на польовій кухні різноманітні страви. В їх меню традиційний борщ, вареники, салати і навіть суші.

Як харчуються ЗСУ

Зазвичай в кожному підрозділі є спеціально навчені кухарі. Коли йдуть на завдання, отримують сухий пайок, які виробляють в Україні, а також від партнерів НАТО.

Однак, коли є можливість наші захисники віддають перевагу свіжоприготованим стравам.

У ролику показано, як на польовій кухні військові роблять салати, варять ароматний борщ з м'ясом, готують вареники. Також в меню присутня запечена риба і навіть суші.

Кожен військовий повинен харчуватися мінімум три рази на добу. Добова норма калорій повинна бути не менше 3500.

Військові жартують, що навіть складні бойові завдання їм не заважають обідати.