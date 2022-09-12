ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Борщ вареники і навіть суші: бійці ЗСУ показали, як харчуються на війні (відео)

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 09:21
Борщ вареники і навіть суші: бійці ЗСУ показали, як харчуються на війні (відео) Що їдять ЗСУ на війні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники на війні готують на польовій кухні різноманітні страви. В їх меню традиційний борщ, вареники, салати і навіть суші.

Меню наших бійців показали на відео "Суспільного".

Як харчуються ЗСУ

Зазвичай в кожному підрозділі є спеціально навчені кухарі. Коли йдуть на завдання, отримують сухий пайок, які виробляють в Україні, а також від партнерів НАТО.

Однак, коли є можливість наші захисники віддають перевагу свіжоприготованим стравам.

У ролику показано, як на польовій кухні військові роблять салати, варять ароматний борщ з м'ясом, готують вареники. Також в меню присутня запечена риба і навіть суші.

Кожен військовий повинен харчуватися мінімум три рази на добу. Добова норма калорій повинна бути не менше 3500.

Військові жартують, що навіть складні бойові завдання їм не заважають обідати.

Як ми писали раніше, в мережі показали сухий пайок російських окупантів, його навіть свині не їдять.

Також читайте, члени НАТО почали збирати зимову форму для ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя