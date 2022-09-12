Борщ вареники і навіть суші: бійці ЗСУ показали, як харчуються на війні (відео)
Українські захисники на війні готують на польовій кухні різноманітні страви. В їх меню традиційний борщ, вареники, салати і навіть суші.
Меню наших бійців показали на відео "Суспільного".
Як харчуються ЗСУ
Зазвичай в кожному підрозділі є спеціально навчені кухарі. Коли йдуть на завдання, отримують сухий пайок, які виробляють в Україні, а також від партнерів НАТО.
Однак, коли є можливість наші захисники віддають перевагу свіжоприготованим стравам.
У ролику показано, як на польовій кухні військові роблять салати, варять ароматний борщ з м'ясом, готують вареники. Також в меню присутня запечена риба і навіть суші.
Кожен військовий повинен харчуватися мінімум три рази на добу. Добова норма калорій повинна бути не менше 3500.
Військові жартують, що навіть складні бойові завдання їм не заважають обідати.
Як ми писали раніше, в мережі показали сухий пайок російських окупантів, його навіть свині не їдять.
Також читайте, члени НАТО почали збирати зимову форму для ЗСУ.