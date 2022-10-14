Защитник "Азовстали" передает собратьям 23 млн гривен донатов после помощи Ахметова

Защитник Мариуполя морской пехотинец Михаил Дианов решил передать все изъятые людьми на его лечение 23,43 млн грн на нужды своих собратьев после того, как все расходы по его реабилитации взял на себя бизнесмен Ринат Ахметов и его ФК "Шахтер".

"Все ваши донаты передаю на лечение собратьям! Они должны найти правильное и честное применение. Я получил колоссальную сумму помощи от простых граждан. Всего 23 млн 430 тысяч грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам. Я планировал их потратить на лечение.

Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за рубежом, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука", - написал Дианов.

Морской пехотинец надеется, что собранные людьми более 23 млн. грн помогут сохранить здоровье многим ветеранам.

"Я знаю, что мне повезло больше чем многим ребятам. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями больше. Поэтому я решил направить все собранные". средства моим собратьям. Вы стремились помочь мне одному, а, надеюсь, поможете многим защитникам Украины", - заявил Дианов.