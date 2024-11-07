Защитные латы и броня: Алина Пономаренко представила национальный костюм для "Мисс Вселенная-2024"

Национальный костюм Украины для "Мисс Вселенная 2024"

"Веками мы боролись за право быть хозяевами на своей земле. Родная земля, наша национальная идентичность и воля на нашей Родине - самые большие ценности каждого украинца. С земли начинается все живое, в землю мы и возвращаемся. С землей мы - одно целое. Мы проросли в ней и она проросла у нас - это навеки!" - говорится в посте.



"Национальный костюм "Сила земли" символизирует богатую, плодовитую, святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая и оберегает Украину. Эта броня создана из несокрушимости и отважности украинских защитников и защитниц, стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны. Если бы Украина была женщиной, она выглядела бы именно так: живая, нежная и цветущая и в то же время - крепкая, как сталь", - также отметили авторы.

Национальный костюм Украины на "Мисс Вселенная-2024" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Наряд создан из материалов, символизирующих защиту. Основу костюма составляет материал, похожий на броню, изготовленный из металлизированной серебряной искусственной кожи.

Комбинезон с цветочным принтом выполнен из бифлекса, украшенного шелковыми мини-лепестками, бисером, цветочными пайетками и стразами. За основу юбки взята шелковая органза.

Особое внимание привлекает цветок мака на груди, символизирующий высокую цену, которую платит Украина за защиту своих земель. В литературе и песнях мак олицетворяет кровь героически погибшего казака.

Волосы Алины украшены стальными цветами.

"Где-то в слоях измученной украинской земли "зреют" посаженные войной "стальные цветы" - мины. Война в Украине оставит после себя много таких "цветов". Уже сегодня официальная статистика утверждает, что Украина занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству потерь среди гражданского населения от неразорвавшихся наземных мин и боеприпасов", - говорится в пубоикации.

Национальный костюм Украины на "Мисс Вселенная-2024" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Над созданием наряда работала команда MÜ production, и работа продолжалась более двух недель. Общий вес наряда составляет около 5 кг. К слову, MÜ production также были авторами национального костюма для представительницы Украины на "Мисс Вселенная 2023" Ангелины Усановой.

Конкурс национальных костюмов состоится в Мексике 14 ноября в 20:00 (в ночь на 15 ноября в 4:00 по Киеву), а финал конкурса запланирован на ночь против 17 ноября. Участие принимают представительницы 130 стран, но одну из участниц дисквалифицировали из-за нарушения правил.