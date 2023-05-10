Названы самые полезные виды сыров. Они защищают сердечно-сосудистую систему!

Сейчас в магазинах можно увидеть множество видов сыра. Однако некоторые из них могут вредить здоровью человека. Необходимо знать названия сыров, полезных для организма.

Пармезан

Сыр содержит большое количество белка и низкое содержание лактозы. Поэтому, если у вас непереносимость лактозы - этот сыр именно для вас.

Гауда

Гауда характерен своими "фирменными дырами", которые образуются газами, выделяемыми во время брожения. Сыр содержит много кальция и является источником витамина K2, который необходим для здоровья костей и зубов.

Также гауда содержит антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему от воздействия высоких уровней соли, что особенно важно для тех, кто страдает гипертонией.

Эдам

Эдам имеет меньшее содержание калорий и жира, но много кальция. К тому же способствует снижению артериального давления, а также содержит антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему.

Моцарелла

Такой сыр является одним из самых полезных сыров. У моцарелли низкое содержание жира и калорий. Также содержит пробиотики: Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum, положительно влияющие на организм.

Рикота

Такой вид сыра содержит мало жиров, углеводов и много белков, кальция и других питательных веществ. Рикоту можно использовать для приготовления вкусных десертов и салатов.

Фета

Фета не калорийный сыр и содержит белки, кальций и питательные вещества. Обычно такой сыр добавляют в салаты.

Козьй сыр

Если вы плохо переносите коровье молоко, то лучшим вариантом будет козьий сыр. К тому же, такой сыр помогает защитить организм от воспаления.

Чеддер

Сыр содержит высокое содержание кальция и белков, а также меньше жиров, чем некоторые другие жирные сыры. Он обладает насыщенным вкусом и хорошо подходит для блюд с грибами и беконом.