Сделайте это с кабачками и они будут плодоносить до глубокой осени. Надежный метод от огородницы

Кабачки могут щедро плодоносить до глубокой осени, если их правильно подкармливать и ухаживать за ними. При этом лучше всего действуют именно органические удобрения, которые обойдутся вам в копейки.

Об этом рассказали на You Tube канале "Дім та присадибна ділянка".

Как правильно поливать кабачки

Поливать кабачки нужно достаточно обильно по мере высыхания земли. Влага должна проникать в землю на глубину до 50 см. Нельзя использовать для полива холодную воду: капилляры корней сжимаются, вода плохо всасывается, растения испытывают шок.

Кроме того, это может привести к корневой гнили. Температура воды для полива должна быть не ниже 20 градусов.

Надо регулярно удалять листья кабачков

Если кабачки растут на плодородной почве, образуют хорошо развитые кусты с большим количеством листьев. В жаркое лето листья помогают уберечь почву от пересыхания. А если начинаются дожди, температура воздуха снижается, возникает риск возникновения грибковых заболеваний, завязи кабачков загнивают.

"Поэтому старые, пожелтевшие и поврежденные листья нужно периодически удалять. Делать это можно примерно раз в неделю, чтобы растения не испытывали стресс. После удаления листьев кабачки нужно подпитать азотными удобрениями, чтобы стимулировать дальнейшее развитие куста", - советует огородница.

Чем подкормить кабачки для длительного плодоношения

В течение всего периода плодоношения следует подкармливать кабачки. Можно чередовать следующие виды подкормки: настой крапивы, настой коровяка, древесный пепел. Хорошая подкормка для кабачков - это борная кислота.

На 10 л воды нужно добавить 0,5 ч. л. сухой борной кислоты (развести в небольшом количестве горячей воды), 15-30 капель йода и 1 л молочной сыворотки. Нужно все смешать, а затем подкормить кабачки из пульверизатора.

"Сыворотка нужна для того, чтобы молочнокислые бактерии не давали развиваться грибкам, что очень полезно для иммунитета растений. Бор способствует хорошему нарастанию завязей, предотвращает их пожелтение и усыхание. А йод защищает плоды от развития гнили и укрепляет иммунитет растения. Йод - хороший антисептик", - объясняет хозяйка.

Полезно и удобрение из луковой шелухи. Приготовленный на его основе настой является для многих растений профилактическим средством от болезней.

"Также можно использовать готовые минеральные смеси, важно, чтобы у них был фосфор, калий и немного азота. Минеральные смеси, предлагаемые в специализированных магазинах, уже составлены в нужных пропорциях, поэтому готовыми наборами пользоваться удобно", - отмечает огородница.

Можно использовать комплексное удобрение "Мастер". Для приготовления раствора необходимо 15 г удобрения растворить в 10 л воды и добавить 5 г кальциевой селитры. Кабачки получат 20 г удобрения, но с кальцием и азотом. Кальций очень нужен растению, чтобы не было искривленных плодов и гнили.

Перед обработкой кабачки необходимо обильно полить водой, а затем удобрить кустарник из расчета 0,5 л раствора на каждое растение.

"Такую подкормку нужно проводить каждые 10-14 дней. В конце лета, когда ночи становятся холодными, кабачки можно прикрыть агроволокном, установив над грядками дуги. Чтобы ускорить рост плодов в осеннее время, верхушки главных стеблей прищипывают", - говорит хозяйка.