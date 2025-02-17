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Не потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкция

Понедельник 17 февраля 2025 17:00
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Не потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкция Как сделать резервную копию чатов в Instagram и не потерять важные сообщения (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

В Instagram мы делимся с друзьями и близкими моментами жизни, обсуждаем важные вопросы и просто общаемся. К сожалению, приложение не предлагает встроенной функции для резервного копирования сообщений, поэтому важно позаботиться о сохранении переписки самостоятельно.

О том, как создать резервную копию чатов в Instagram, чтобы не потерять важные сообщения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.

Что нужно знать перед созданием резервной копии чатов Instagram

  • Instagram не предоставляет встроенного решения для резервного копирования или восстановления сообщений
  • Вы можете скачать копию своих данных, включая сообщения, но восстановить их обратно в Instagram нельзя. Данные можно просматривать в формате HTML или JSON
  • Если вы удалите сообщение или переписку, они будут безвозвратно удалены с серверов Instagram и не подлежат восстановлению. Также сообщения в режиме исчезновения (Vanish mode) не включаются в резервную копию
  • Если после скачивания данных появляются новые переписки, их нужно загружать вручную

Как запросить и скачать данные Instagram

Функция загрузки данных позволяет сохранить ваши сообщения и другую личную информацию из Instagram. Вы можете скачать всю информацию об аккаунте или выбрать отдельные категории, такие как сообщения, публикации, Reels, лайки, комментарии и т. д.

Для скачивания данных Instagram отправляет вам ссылку на email. Это может занять до 48 часов, но чаще всего ссылка приходит через несколько минут.

Хотя этот способ - самый надежный для создания резервной копии чатов, восстановить их обратно в Instagram невозможно. Данные можно просматривать только на своем устройстве.

При экспорте можно выбрать формат: HTML или JSON. Лучше выбирать HTML, так как его легко открыть в браузере и сразу увидеть сообщения.

Не потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкцияКак выглядят резервные сообщения в формате HTML (фото: Technology Personalized)

Как скачать сообщения в Instagram:

  • Откройте приложение Instagram на смартфоне. Убедитесь, что оно обновлено до последней версии (проверьте в App Store или Google Play)
  • Нажмите на значок профиля в правом нижнем углу экрана
  • В профиле нажмите на горизонтальное меню (три линии) и выберите "Ваша активность" (Your Activity)
  • Пролистайте вниз и нажмите “Скачать вашу информацию” (Download your information)
  • Выберите “Скачать или передать информацию” и отметьте, какие данные хотите загрузить (можно выбрать все данные или только сообщения)
  • Для загрузки сообщений выберите "Некоторые данные", затем "Сообщения", после чего нажмите "Далее"
  • Данные можно загрузить на устройство или перенести в Google Drive. Выберите нужный вариант и нажмите "Далее"
  • Укажите диапазон данных, формат и качество. Можно оставить настройки по умолчанию или изменить их. Нажмите "Создать файлы"
  • Вы получите email с подтверждением. В зависимости от объема данных ссылка на скачивание появится через несколько минут (иногда до 48 часов)
  • На странице “Скачать вашу информацию” нажмите “Скачать”, введите пароль и нажмите “Продолжить”, чтобы загрузить данные

Не потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкцияНе потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкцияНе потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкцияКак загрузить сообщения в Instagram (фото: Technology Personalized)

Как скачать сообщения через веб-версию Instagram

  • Перейдите на Instagram.com и войдите в свой аккаунт
  • Нажмите "Еще" в нижнем левом углу экрана и выберите "Ваша активность" (Your Activity)
  • Пролистайте вниз и нажмите "Скачать вашу информацию" (Download your information)
  • Вас перенаправит в центр управления аккаунтом
  • Нажмите "Скачать вашу информацию", затем "Запросить скачивание"

Не потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкцияНе потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкцияНе потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкцияКак скачать сообщения через веб-версию Instagram (фото: Technology Personalized)

Вы получите электронное письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке и скачайте файл в разделе "Доступные загрузки" (Available Downloads).

Как сохранить переписку с помощью скриншотов

Вы можете делать скриншоты чатов и использовать их как резервную копию сообщений. Для этого просто сделайте снимок экрана во время переписки. Однако помните, что Instagram отправляет уведомление другому пользователю, если вы делаете скриншот в режиме исчезающих сообщений (Vanish Mode).

Кроме того, сообщения в режиме исчезновения невозможно сохранить - они автоматически удаляются после просмотра или закрытия чата. Поэтому резервного метода для сохранения таких сообщений не существует.

Как сделать скриншот чата в Instagram:

  • Откройте приложение Instagram на смартфоне
  • Нажмите значок Messenger в верхнем углу экрана и выберите нужный чат
  • Убедитесь, что чат не в режиме исчезновения, и сделайте скриншот

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