Не потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкция

В Instagram мы делимся с друзьями и близкими моментами жизни, обсуждаем важные вопросы и просто общаемся. К сожалению, приложение не предлагает встроенной функции для резервного копирования сообщений, поэтому важно позаботиться о сохранении переписки самостоятельно.

О том, как создать резервную копию чатов в Instagram, чтобы не потерять важные сообщения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Что нужно знать перед созданием резервной копии чатов Instagram

Instagram не предоставляет встроенного решения для резервного копирования или восстановления сообщений

Вы можете скачать копию своих данных, включая сообщения, но восстановить их обратно в Instagram нельзя. Данные можно просматривать в формате HTML или JSON

Если вы удалите сообщение или переписку, они будут безвозвратно удалены с серверов Instagram и не подлежат восстановлению. Также сообщения в режиме исчезновения (Vanish mode) не включаются в резервную копию

Если после скачивания данных появляются новые переписки, их нужно загружать вручную

Как запросить и скачать данные Instagram

Функция загрузки данных позволяет сохранить ваши сообщения и другую личную информацию из Instagram. Вы можете скачать всю информацию об аккаунте или выбрать отдельные категории, такие как сообщения, публикации, Reels, лайки, комментарии и т. д.

Для скачивания данных Instagram отправляет вам ссылку на email. Это может занять до 48 часов, но чаще всего ссылка приходит через несколько минут.

Хотя этот способ - самый надежный для создания резервной копии чатов, восстановить их обратно в Instagram невозможно. Данные можно просматривать только на своем устройстве.

При экспорте можно выбрать формат: HTML или JSON. Лучше выбирать HTML, так как его легко открыть в браузере и сразу увидеть сообщения.

Как выглядят резервные сообщения в формате HTML (фото: Technology Personalized)

Как скачать сообщения в Instagram:

Откройте приложение Instagram на смартфоне. Убедитесь, что оно обновлено до последней версии (проверьте в App Store или Google Play)

Нажмите на значок профиля в правом нижнем углу экрана

В профиле нажмите на горизонтальное меню (три линии) и выберите "Ваша активность" (Your Activity)

Пролистайте вниз и нажмите “Скачать вашу информацию” (Download your information)

Выберите “Скачать или передать информацию” и отметьте, какие данные хотите загрузить (можно выбрать все данные или только сообщения)

Для загрузки сообщений выберите "Некоторые данные", затем "Сообщения", после чего нажмите "Далее"

Данные можно загрузить на устройство или перенести в Google Drive. Выберите нужный вариант и нажмите "Далее"

Укажите диапазон данных, формат и качество. Можно оставить настройки по умолчанию или изменить их. Нажмите "Создать файлы"

Вы получите email с подтверждением. В зависимости от объема данных ссылка на скачивание появится через несколько минут (иногда до 48 часов)

На странице “Скачать вашу информацию” нажмите “Скачать”, введите пароль и нажмите “Продолжить”, чтобы загрузить данные

Как загрузить сообщения в Instagram (фото: Technology Personalized)

Как скачать сообщения через веб-версию Instagram

Перейдите на Instagram.com и войдите в свой аккаунт

Нажмите "Еще" в нижнем левом углу экрана и выберите "Ваша активность" (Your Activity)

Пролистайте вниз и нажмите "Скачать вашу информацию" (Download your information)

Вас перенаправит в центр управления аккаунтом

Нажмите "Скачать вашу информацию", затем "Запросить скачивание"

Как скачать сообщения через веб-версию Instagram (фото: Technology Personalized)

Вы получите электронное письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке и скачайте файл в разделе "Доступные загрузки" (Available Downloads).

Как сохранить переписку с помощью скриншотов

Вы можете делать скриншоты чатов и использовать их как резервную копию сообщений. Для этого просто сделайте снимок экрана во время переписки. Однако помните, что Instagram отправляет уведомление другому пользователю, если вы делаете скриншот в режиме исчезающих сообщений (Vanish Mode).

Кроме того, сообщения в режиме исчезновения невозможно сохранить - они автоматически удаляются после просмотра или закрытия чата. Поэтому резервного метода для сохранения таких сообщений не существует.

Как сделать скриншот чата в Instagram: