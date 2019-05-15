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Був у стані коми: в Івано-Франківську знайшли зниклого хлопчика

STYLERЖиття    15.05.2019 - 10:28
Був у стані коми: в Івано-Франківську знайшли зниклого хлопчика
Зниклого хлопчика знайшли в Івано-Франківську в стані коми (колаж: РБК-Україна)

Зниклий хлопець був знайдений в лікарні

Зниклого в понеділок, 13 травня, 16-річного хлопця поліція виявила в одному з медичних закладів Івано-Франківська. До лікарні неповнолітній потрапив у стані алкогольної коми, повідомляє відділ комунікації нацполіції в області.

Про те, що підліток тривалий час не відповідає на телефонні дзвінки, на лінію "102" повідомив його батько. Чоловік розповів, що син вранці пішов на навчання до коледжу, але й досі не повернувся.

Поліція одразу ж розпочала пошуки хлопця. Під час спілкування з викладачами та одногрупниками поліцейські з’ясували, що підліток був на заняттях в коледжі.

Пізніше з'ясувалося, що його прямо з вулиці забрала карета "швидкої". 16-річний підліток перебував в стані сильної алкогольної інтоксикації. Його доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.

Був у стані коми: в Івано-Франківську знайшли зниклого хлопчика

Зниклого хлопчика знайшли в Івано-Франківську в стані коми (фото: if.npu.gov.ua)

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини, за яких підліток вживав алкоголь, а також встановлюють його походження. За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини батьків хлопця притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, 13-річний школяр Владислав Джерук із села Блажіївка Козятинського району на Вінничині втік з дому через те, що батьки знущалися над ним і примушували його виконувати важку каторжну роботу по дому та господарству.

Нагадаємо, у Львові, в міській лікарні швидкої допомоги, вже вісім місяців розшукують родичів пацієнта, який переніс інсульт. 

Раніше ми писали про те, у Почаївській Лаврі пропала жінка з двома маленькими дітьми.

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