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Заглушить звуки сирен: Дорофеева выпустила эмоциональный клип "Колискова 2022", который доводит до слез

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую песню "Колискова 2022", а также полноформатный украиноязычный альбом Heartbeat.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал артистки.

"В каждую эпоху мамы пели детям колыбельные. Сегодня, в нашей стране, они поют, чтобы заглушить звуки сирен и пушек. "Колыбельная 2022" - это мое посвящение самым сильным и смелым женщинам мира, всем украинским матерям", - сказано в подписи к видео.

По сюжету клипа Дорофеева спасает мальчика от жуткой тьмы, полыхающего огня и невидимого существа с длинными когтями, которое пытается настигнуть их.

"Это видео как жуткий сон матери, которая спасает своего ребенка от тьмы. Он постоянно повторяется - и кажется, что из этого замкнутого круга не вырваться. Но это не сон - это наша реальность", - отметила певица.

 

Как отреагировали в сети

Многие поклонники певицы уже успели посмотреть эмоциональное видео, которое вызывает бурю эмоций и, конечно же, слезы:

  • "Реву. Спасибо тебе"
  • "Это жесть. Все мамы плачут"
  • "Я плачу. Надя, это так сильно"
  • "Не хватает слов описать свое состояние после просмотра"
  • "Я плакала, когда впервые слушала эту песню, и плачу, вернее, отчаиваюсь сейчас, когда смотрю это видео. Материнская любовь огромна, мать отдала бы свою жизнь за ребенка, и ты написала и спела про это лучше всех".

В Instagram также уже успели отреагировать на новую видеоработу Дорофеевой.

Так, ведущая Маша Ефросинина написала в Stories, что так в середине нее выглядит и звучит каждая ночь обстрелов.

Скриншот 

Продюсер Ирина Горовая также поделилась своими эмоциями после прослушивания и написала, что считает эту работу самой сильной в карьере Нади.

"Страх. 946 дней по кругу. Сознательно, подсознательно, в жизни, во сне. Страх каждой женщины за своего ребенка, за каждого рядом ребенка, за ребенка, о котором только мечтает. Я слушала и смотрела "Колискову 2022" уже сотню раз, и каждый раз - будто током до глубины, до мурашек, до ощущения, что невозможно сдерживать эмоции…", - отметила она.

 

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