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Дорофеева неожиданно высказалась о ссорах с Кацуриным и написании песен с ним

Вторник 17 сентября 2024 12:18
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Дорофеева неожиданно высказалась о ссорах с Кацуриным и написании песен с ним Надя Дорофеева и Миша Кацурин (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Любовь Блажко

Надя Дорофеева, охрана которой недавно устроила стрельбу, высказалась о своих отношениях с Мишей Кацуриным.

Что сказала певица на этот счет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Детали

Так, знаменитая украинка отметила, что в конце сентября представит свой первый полноформатный альбом. Он выйдет уже 26 числа, и по этому случаю исполнительница решила раскрыть некоторые подробности.

В частности, в публикации в блоге звезда отметила, что альбом создавался в самый тяжелый период ее жизни - времена слома, страха и веры в то, что добро победит тьму. Кроме того, Дорофеева написала, что в этом альбоме слушатели услышат песню "Гость", которая была написана совместно с ее избранником.

Дорофеева неожиданно высказалась о ссорах с Кацуриным и написании песен с нимМиша и Надя (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Помню, как мы пришли домой и повздорили из-за чего-то. Миша сел и начал писать куплет, играя на гитаре, которую нам на свадьбу подарил наш друг Митя. Эта гитара 1955 года куплена в Америке. Вместе с владельцем она прошла войну, а потом этот мужчина завещал ее внуку, который через годы ее продал, а деньги вложил в какой-то свой стартап. Митя приобрел ее и сделал нам такой нереальный подарок", - вспомнила она эту ситуацию.

"Я сидела в соседней комнате, внимательно слушала и не мешала. Потом он зашел ко мне и сыграл куплет и я поняла, что эта песня - о моем взрослении, о том, что я чувствовала на тот момент:

"Где я могу скрыть свою боль и злость

Наша жизнь - это мост, освещенный сердцами, всех тех, кого любили

Как научиться летать, когда ты на дне", - также написала Надя.

Напоследок знаменитость подчеркнула, что эта песня - не развлекательная, а наоборот, после нее поклонники почувствуют "печальный осадок на душе", однако, в такое уж время мы живем, как заметила певица.

А еще она поделилась общими фото и видео, и показала ту же гитару, которую упоминает в посте.

Дорофеева неожиданно высказалась о ссорах с Кацуриным и написании песен с нимДорофеева неожиданно высказалась о ссорах с Кацуриным и написании песен с нимДорофеева неожиданно высказалась о ссорах с Кацуриным и написании песен с нимКадры, которые показала Дорофеева (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В одном из роликов можно увидеть, как Надя и Миша проводят время совместно с детьми Кацурин от брака с Дашей Кацуриной. Ресторатор играет на гитаре, Надя держит на руках его дочь Александру, танцует с ней, а сын мужчины Иван в это время сидит на диване.

Напомним, в прошлом году Дорофеева и Кацурин подтвердили свою женитьбу. Они начали отношения после того, как сообщили о расставании с партнерами: Дорофеева разошлась с Дантесом, а Кацурин - с матерью своих детей Дашей.

До этого все четверо - Надя и Вова, Миша и Даша - были друзьями и даже ездили на общий отдых. Дантес и Кацурин, как известно, также воссоединились после своих разводов.

Недавно Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки.

А Дантес тем временем показал, как вместе с избранницей покорил Говерлу.

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