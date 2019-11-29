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Загадкове зникнення: біля берегів Шрі-Ланки пропав український моряк (відео)

STYLERЖиття    29.11.2019 - 10:12
Загадкове зникнення: біля берегів Шрі-Ланки пропав український моряк (відео)
Біля берегів Шрі-Ланки зник український моряк (Колаж РБК-Україна)

Український моряк зник прямо під час рейсу в Грецію

Родичі українського моряка Владислава Маслова просять екіпаж судна THALASSA PATRIS, а також всі можливі інстанції, відновити його пошуки. Як повідомляється, востаннє Маслова бачили на судні ще 22 листопада, і відразу почали його шукати, але безрезультатно. Деталі повідомили в сюжеті ТСН.

Владислав Маслов вирушив в рейс у посаді другого помічника капітана на судні THALASSA PATRIS, яке зареєстроване в Сінгапурі. Судно прямувало в Грецію через Суецький канал. 23 листопада, коли корабель перебував у районі Шрі-Ланки, родичам повідомили, що Маслова не можуть знайти на судні.

Пошуки зниклого моряка були організовані негайно і судно повернулося в той квадрат, де, ймовірно, могло статися зникнення. Візуальний пошук у світлий час результатів не дав.

"Згідно інформації від членів екіпажу цього судна — виразних пошуків на самому судні не було вироблено. На сьогодні судно продовжило свій шлях. Судновласник і судно не сповіщають про подію інші судна, що проходять цим же маршрутом! Члени екіпажу, швидше за все, отримали команду ні з ким не виходити на зв'язок з цього питання!" – розповіла родичка моряка.

Біля берегів Шрі-Ланки таємничо зник український моряк

Корабель займається транспортуванням контейнерів і як стверджує батько Маслова, теж моряк, судно настільки велике, що обшукати його швидко – нереально.

Рідні Бєлова домоглися офіційного оголошення моряка в розшук – вони звернулися в Інтерпол, Національну поліцію України, Міністерство закордонних справ, а також зв'язалися з консульством і посольством України в Сінгапурі, Шрі-Ланці, Індії, з головою порту в Коломбо і Міжнародною глобальної федерацією транспортних робітників.

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