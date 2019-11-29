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Загадочное исчезновение: у берегов Шри-Ланки пропал украинский моряк (видео)

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 10:12
Загадочное исчезновение: у берегов Шри-Ланки пропал украинский моряк (видео)
У берегов Шри-Ланки исчез украинский моряк (Коллаж РБК-Украина)

Украинский моряк пропал прямо во время рейса в Грецию

Родственники украинского моряка Владислава Маслова просят экипаж судна THALASSA PATRIS, а также все возможные инстанции, возобновить его поиски. Как сообщается, последний раз Маслова видели на судне еще 22 ноября, и сразу начали его искать, но безрезультатно. Детали сообщили в сюжете ТСН.

Владислав Маслов отправился в рейс в должности второго помощника капитана на судне THALASSA PATRIS, которое зарегистрировано в Сингапуре. Судно следовало в Грецию через Суэцкий канал. 23 ноября, когда корабль находился в районе Шри-Ланки, родственникам сообщили, что Маслова не могут найти на судне.

Поиски пропавшего моряка были организованы немедленно и судно вернулось в тот квадрат, где предположительно могло произойти исчезновение. Визуальный поиск в светлое время результатов не дал.

"Согласно информации от членов экипажа этого судна — внятных поисков на самом судне не было произведено. На сегодня судно продолжило свой путь. Судовладелец и судно не оповещают о происшествии другие суда, проходящие этим же маршрутом! Члены экипажа, скорее всего, получили команду ни с кем не выходить на связь по этому вопросу!" – рассказала родственница моряка.

У берегов Шри-Ланки таинственно исчез украинский моряк

Корабль занимается транспортировкой контейнеров и как утверждает отец Маслова, тоже моряк, судно настолько велико, что обыскать его быстро – нереально.

Родные Белова добились официального объявления моряка в розыск – они обратились в Интерпол, Национальную полицию Украины, Министерство иностранных дел, а также связались с консульством и посольством Украины в Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, с главой порта в Коломбо и Международной глобальной федерацией транспортных рабочих.

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