Загадкова загибель школяра в Прилуках: у справі несподіваний поворот (відео)

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (колаж: РБК-Україна)

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках викликала величезний резонанс громадськості

Батьки загиблого в Прилуках 14-річного Дениса Чаленка відмовляються визнавати результати другої експертизи, проведеної в Києві. Вони продовжують наполягати, що їхню дитину вбили і готові провести ексгумацію, щоб відправити тіло хлопчика на експертизу за кордон. Про це ідеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, 4 грудня Головне слідче управління оприлюднило результати експертизи. Вона показала, що хлопчика поїзд не збивав, але і слідів побиття на тілі немає. Поліція схиляється до версії, що він упав і розбив голову. Саме від відкритої черепно-мозкової травми і помер Денис. А в крові знайшли сліди алкоголю і кофеїну, ймовірно від вживання енергетиків.

Але рідні школяра запевняють, що на його обличчі і тілі були явні сліди побиття, а на майці кров.

Поліція також неодноразово повторно оглядала околиці біля залізничних колій, де родичі Дениса знайшли сліди крові. Слідство однозначно стверджує - крові там немає. Крім того, правоохоронці спростували версію про те, що під нігтями Дениса знайшли чужу ДНК.

У Прилуках тривають протести під місцевим відділенні поліції, люди палять факела і готові в будь-який момент піти на штурм.

"Я дитину особисто сам бачив. Два величезні синці під очима. І кров у нього з носа йшла. У нього була майка в крові, руки у нього сбиті", - заявив на брифінгу батько хлопчика Віктор Чаленко.

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (відео: ТСН)

Нагадаємо, хлопець загинув у Прилуках Чернігівської області 29 жовтня. Він вийшов з дому вдень, а ввечері його тіло знайшли на залізничних коліях. Поліція прийшла до висновку, що хлопчика збив поїзд. Але рідні не повірили і почали власне розслідування, яке призвело до масових протестів і зміщення керівництва поліції в місті.