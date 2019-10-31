Під Черніговом загадково загинув школяр: поліція намагається зам'яти справу

Під Черніговом загинув школяр (скрін відео)

Школяр загинув під колесами потяга, але рідні вважають, що його тіло підклали на рейки

В Чернігівській області за загадкових обставин загинув 14-річний школяр. Дениса Чаленка знайшли мертвим на залізничних коліях. Офіційна версія свідчить, що загибель підлітка - нещасний випадок, та батьки впевнені, що це вбивство. А тіло Дениса підклали на рейки, щоб інсценувати випадковість, повідомляється в сюжеті ТСН.

Мама хлопчика каже, що Денис за кілька годин до зникнення фотографувався для шкільного альбому.

"Вийшов з дому і сказав: "Мама, я тебе люблю". Це були його останні слова", - розповідає Світлана, мати Дениса.

Хлопець пообіцяв повернутися за півгодини, але не прийшов і через годину, а телефон не відповідав.

В тому, що Денис загинув не від поїзда, першими засумнівалися медики, які помітили нехарактерні травми.

Хлопець загинув в п'яти кілометрах від будинку в темний час доби. Ніхто не може зрозуміти, як він там опинився. Батьки після виявлення тіла сина, вирушили на його пошуки і знайшли безліч плям крові в сотні метрів від місця загибелі Дениса.

При цьому в крові видно відбиток підошви взуття. Кривавий слід привів до покинутої колії. Батьки привели на це місце поліцію, але їм все одно не повірили.

"Ми фактично поліцію сюди привели за руку. Ми домагалися, щоб їх сюди привести більше години. Поки я не подзвонив в Чернігів і не подав заяву, що ніхто не їде", - каже батько Дениса.

А в поліції продовжують стверджувати, що підтверджень того, що це вбивство у них немає.

Журналістам вдалося зв'язатися з помічником машиніста поїзда, який збив дитину. Він каже, що хлопець лежав на колії вже мертвий, а на його обличчі були гематоми від побиття. Крім того, за словами чоловіка, поліція "пропонувала" йому версію, що дитина була збита.

Під Черніговом загинув школяр (скрін відео)

Батькам анонімні джерела почали скидати інформацію, що Денис заступився за дівчину. І до його смерті причетні четверо людей, які побили його і зарізали.

Крім того, напередодні смерті йому погрожували. Він показав батькам листування (яка збереглася) і фото хлопця, від якого надходили погрози.

Серед місцевих жителів шириться чутка, що до злочину причетні діти високопоставлених чиновників з Києва, що працюють в судовій системі.

Під Черніговом загинув школяр (відео: YouTube/ТСН)