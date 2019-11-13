Знайшли перекопану землю: нові обставини загибелі 14-річного Дениса в Прилуках

Денис Чаленко загинув у Прилуках (колаж: РБК-Україна)

Справа про смерть Дениса Чаленка в Прилуках продовжує обростати загадками

Трагічна загибель 14-річного школяра Дениса Чаленка на залізничних коліях в Прилуках сколихнула всю Україну. Жителі міста вийшли на протести під місцеве відділення поліції, яка озвучила версію "нещасний випадок". А близькі підлітка зібрали безліч доказів того, що Дениса вбили.

Громадськість змогла домогтися того, що місцеве начальство поліції змістили, а справою зайнялися столичні правоохоронці. Тепер основною версією загибелі хлопчика стало "вбивство", але і від версії "нещасний випадок" відмовлятися не поспішають.

Батьки віддали тіло дитини на незалежну експертизу у Києві, при проведенні якої виявилося, що деякі фрагменти кісток загадково зникли. Без них Дениса і поховали 5 листопада.

Близькі хлопчика розповіли, як йде розслідування у справі загибелі їх сина, пишуть Факти.

Віктор Чаленко, тато дев'ятикласника, каже, що в поліції справу всіляко намагаються зам'яти. Чоловік розповів, що разом з родичами та адвокатом кілька днів обстежували місце загибелі Дениса і околиці. Вони виявили сліди крові, які їх привели до приватного сектору. При цьому слід обірвався на ділянці зі свіжоперекопаною землею. Віктор припускає, що це місце вбивства його сина, а злочинці таким чином намагалися зам'яти сліди. Після чого його тіло привезли на авто і кинули на шляхах.

Денис Чаленко загинув у Прилуках (скрін відео: YouTube/ТСН)

Батько хлопця каже, що не довіряє місцевим експертам, які поспішили зробити висновок, що дитину збив поїзд. На обличчі хлопця були величезні гематоми, розбитий ніс, пробитий череп, на кулаці садно, яке говорить про бійку.

"Сина жорстоко побили. Це скаже кожен, хто бачив його тіло", - твердить Віктор Чаленко.

Крім того, тіло хлопчика знайшли відразу після того, як проїхав поїзд. А медики, що оглядали тіло на місці події, сказали, що він лежав там уже кілька годин, бо був вже холодним.

Денис вийшов з дому близько 17:00, попрямувавши на тренування з боксу. Пізніше батьки дізналися, що він пропускав заняття в останні три місяці. Хлопець по дорозі розмовляв з чотирма абонентами - з останнім о 17:24. Дев'ятикласник прямував на зустріч з друзями, але по дорозі зв'язок з ним обірвався.

Місце зустрічі було призначено неподалік від будинку, а його тіло знайшли в чотирьох кілометрах. Батько Дениса припускає, що по дорозі його забрала машина, яка і відвезла хлопця у віддалене місце.

Денис повинен був прийти додому в 20:00. Першою забила тривогу мама Світлана - телефон сина був відключений. Тоді батьки і вирушили на пошуки. Вже о 21:37 тіло Дениса Чаленко знайшли на залізничних шляхах між рейками.

Денис Чаленко загинув у Прилуках (фото: ТСН)

Спочатку шукали в тих місцях, де він зазвичай бував з друзями: в центрі, неподалік від школи. Але дехто сказав, що Денис може бути в районі ж/д вокзалу. Там живе дівчинка, з якою Денис останнім часом спілкувався. Тоді батьки стали опитувати співробітників вокзалу, а потім з поліції подзвонили і сказали, що на рейках знайшли тіло підлітка.

Поліція, побачивши тіло хлопчика, відразу постановила: "йшов у навушниках, збив потяг". Віктор Чаленко каже, що навушники, знайдені у підлітка, йому не належать, бо Денис користувався бездротовими. А телефон хлопця "копи" навіть не опечатали, а просто кинули в салон поліцейського авто.

Машиніст каже, що поїзд рухався зі швидкістю 30 км/год, а коли помітили лежить на рейках тіло, стали гальмувати. За його словами, людина не рухалася і, швидше за все, була мертвою.

За день до загибелі Денис розповідав, що йому "забивали стрілку" і показував повідомлення з погрозами. Крім того, хлопець назвав ім'я людини, яка їх надіслала. Його звуть Андрій, а конфлікт виник після того, як Денис заступився за дівчинку.

Після загибелі Дениса батькам стали надходити анонімні дзвінки, що нібито Дениса били чотири підлітка, серед яких той самий Андрій. Підлітки розповідають, що Андрій і троє його друзів - відомі в Прилуках бешкетники. Постійно "забивають стрілки", шукають собі жертв.

Незважаючи на зібрані докази, у справі немає підозрюваних. Де зараз хлопець, який напередодні погрожував Денису Чаленко, достовірно не відомо. А загадкова дівчина спілкуватися з батьками хлопця відмовляється.

Нагадаємо, тіло Дениса знайшли між рейками ввечері 29 жовтня. Рідні не вірили у версію слідства і самі почали обстежувати місце загибелі дитини. Поблизу були знайдені множинні сліди крові, а на його тілі садна і сліди побоїв. Помічник машиніста стверджує, що потяг дитину не збивав - він вже лежав між рейками.

Крім того, з'явилися припущення, що хлопець брав участь у вуличних боях. І нібито заступився за дівчину, а до його смерті причетні старші на два роки підлітки. Двоє з них імовірно є дітьми столичних чиновників, що працюють в судовій системі.