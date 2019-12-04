В машині їхали діти: дружина Соболєва розповіла, як загинув її син (відео)

Вбивство сина Соболєва в Києві (колаж: РБК-Укр)

Дружина В'ячеслава Соболєва розповіла про останні хвилини життя сина

В'ячеслав Соболєв з дружиною вийшли до журналістів після суду, який обрав запобіжний захід для підозрюваних у замаху на депутата і вбивстві їхнього трирічного сина Олександра в Києві, 1 грудня.

Депутат Київської обласної ради розповів, що в авто крім маленького Сашка була ще одна дитина. Соболєв сказав, що, якщо взялися стріляти, треба було стріляти в нього, а не в його дітей.

"Ми з двома дітьми сіли в салон. Це ж діти", - говорить депутат.

Дружина депутата Інна розповіла про те, що сталося в той трагічний день. Вони вийшли з ресторану і сіли в авто. Маленький Сашко ніс у руках свій малюнок. Крім Саші в той страшний день з ними була 10-річна дочка.

В'ячеслав Соболєв з дружиною Інною в суді (фото: kiev.informator.ua)

Хлопчик запитав: "Мама, а куди ми далі їдемо?".

Сім'я збиралася поїхати за будкою для собаки, яку нещодавно підібрали на вулиці.

"Ми поїдемо собаці будку купимо, щоб вона не замерзла", - каже мама Саші.

Я почула постріл і закричала чоловікові тиснути на газ, але, коли обернулася, побачила, що у моєї дитини немає півголови.

"Його мізки я збирала своїми руками", - сказала мама і почала плакати.

Суд обирає запобіжні заходь підозрюваним у вбивстві 3-річного сина Соболєва Шевченківський суд Києва обирає запобіжні заходь двом підозрюваним у замасі на депутата столичної облради Тетяну ячеслава Соболєва, які вбили його 3-річного сина. Опубліковано ТСН Середа, 4 грудня 2019 р.

Замах на Соболєва і вбивство його сина (відео: facebook.com/tsn.ua)

Нагадаємо, в замаху на В'ячеслава Соболєва і вбивстві його сина підозрюють двох колишніх добровольців з УДА 19-річного Андрія Лаврегу і 18-річного Євгенія Семенова. Суд обрав запобіжний захід Лаврезі, який, за даними слідства, скоїв смертельний постріл.