Задимівся жорстко, всі почали репетувати: у РФ сталася чергова НП із літаком (відео)

В РФ в аеропорту Шереметьєво стався інцидент у літаку рейсом Москва - Єреван. Від льотчиків надійшов сигнал про задимлення на борту, після чого було прийнято рішення про евакуацію пасажирів. В результаті НП постраждали 8 осіб, двоє були госпіталізовані, передають росЗМІ.

Вночі 19 липня до лайнера Boeing-747 компанії Nordwind Airlines ("Північний вітер") підвезли надувний трап, по якому спустили всіх 187 осіб. Люди постраждали в момент евакуації, отримавши травми різного ступеня важкості - у більшості садна та забої.

Зазначається, що прибулі на місце співробітники МНС по Московській області після проведення перевірки заявили про відсутність будь-яких ознак не тільки пожежі, але і задимлення - сигнал про яке в кабіні пілота було подано льотчиком.

Наразі спеціальна комісія встановлює деталі та причини інциденту.

Фото: скріншот

Як розповів один з пасажирів рейсу, в салоні дійсно було задимлення, після чого люди стали панікувати та кричати.

"Летіли до Єревана. Літак почав розгін. Різко в літаку салон задимівся. Задимівся жорстко. Всі почали панікувати, кричати, репетувати. Пілот молодець - швидко зреагував, вчасно зупинив літак", - сказав молодий чоловік, згадуючи перші секунди після інциденту на борту.

Відео: .instagram.com/lifenews_ru

Пасажирів перерваного рейсу після евакуації помістили у термінал F, і через деякий час вони змогли вилетіти до столицї Вірменії іншим літаком, проте 28 осіб летіти резервним бортом відмовилися.

Всього на борту літака знаходилися 187 осіб.

Ілюстративне фото (aviobil.blogspot.com)

Як прокоментував НП сам авіаперевізник Nordwind Airlines, при розбігу в пасажирському салоні з'явився сторонній запах.

"Екіпаж припинив зліт і після звільнення злітно-посадкової смуги і вимикання двигунів організував евакуацію пасажирів (162 дорослих, 11 дітей) з аварійним надувним трапах", - йдеться в повідомленні.

Відео: YouTube / Росія 24

Як повідомлялося раніше, у травні 2019 року в російському Шереметьєво при пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина з 78, які знаходилися на борту. Незабаром у мережі з'явилося відео, як під час катастрофи Superjet в Шереметьєво співробітники аеропорту в рубці сміялися з аварійної посадки літака.

Пізніше в травні з авіалайнером Sukhoi Superjet 100 стався ще один інцидент - в Шереметьєво пасажири рейсу Москва-Рига вимагали замінити їх на борт через сильний запах горілої проводки.

У червні у РФ при посадці знову загорівся літак, і за медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернулася 31 людина.