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Задихнулися від диму: у Києві трагічно загинула сім'я

STYLERПодії    15.09.2019 - 10:23
Задихнулися від диму: у Києві трагічно загинула сім'я
У Києві через пожежу померла подружня пара - всі деталі (фото: facebook.com/gorodz.info)

Подружня пара задихнулася від чадного газу

У Києві за адресою вулиця Лаврська, 4в через пожежу померла подружня пара. Трагічний інцидент стався в ніч на 15 вересня. Причиною смерті пенсіонерів стала пожежа, внаслідок якої повністю згоріла квартира на третьому поверсі житлового будинку. Пожежа почалася близько 23:00. Подробиці події розповідає "Інформатор".

Як повідомили співробітники ДСНС, двері в квартиру довелося вирізати, так як вони були зачинені зсередини. Коли рятувальники потрапили до квартири, вони виявили в приміщенні тіла чоловіка та жінки. Попередньо, вони задихнулися від чадного газу.

За словами сусідів, у згорілій квартирі жила подружня пара. Чоловік і жінка були пенсіонерами. Також місцеві жителі розповіли, що загиблі не мали шкідливих звичок і вели пристойний спосіб життя.

У Києві через пожежу померла подружня пара - всі деталі (фото: Інформатор)

Квартира вигоріла повністю, включаючи балкон. Про те, що спровокувало спалах поки невідомо. На щастя, вогонь не встиг перекинутися на сусідні квартири, повідомили рятувальники.

На місці події працювали наряд патрульної поліції, пожежно-рятувальна служба і медики швидкої допомоги. Причини та деталі події встановлюються.

У Києві через пожежу померла подружня пара - всі деталі (відео: youtube.com/Інформатор)

Нагадаємо, що раніше у Києві ліквідували пожежу в Гідропарку.

Раніше також повідомлялося, що у Київській області через загоряння трави згоріли 3 будинки.

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