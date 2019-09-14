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У Києві вночі згорів ресторан

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 15:11
У Києві вночі згорів ресторан
Фото: пожежа в ресторані в Києві (dsns.gov.ua)

У результаті події ніхто не постраждав

У Києві в ніч з 13 на 14 вересня у Подільському районі сталася пожежа в одному з ресторанів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі на Виноградарі (проспект Правди, 66) палав ресторан «Хуторок». Деталі та причини займання встановлюються.

Опубліковано Киев Оперативный Субота, 14 вересня 2019 р.

Повідомлення про подію надійшло рятувальникам о 03:50. За попередніми даними, займання виникло на кухні, вогонь поширився в інші приміщення, проте пожежникам вдалося зупинити подальше поширення пожежі. О 05:00 пожежа була ліквідована на площі 70 кв. м.

На момент виникнення пожежі людей у закладі, крім чергового охоронця, не було. Ніхто не постраждав.

Ймовірна причина займання - коротке замикання в електромережі. Остаточну причину встановить слідство.

За даними ЗМІ, пожежа виникла в ресторані "Хуторок".

Нагадаємо, в Києві на вул. Сирецькій, 37-А зпасатели ліквідували пожежу, яке виникло в складському приміщенні. Вогонь спалахнув в одноповерховому складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали.

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