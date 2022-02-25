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Затриманий під Гостомелем диверсант виявився батюшкою УПЦ МП

Автор: Styler

Затриманий поліцією поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант Михайло Павлушенко, який недолуго намагався видати себе за українця, виявився священником УПЦ МП.

На це звернув увагу військовий капелан Антитерористичної операції у 2015-2016 роках протоієрей Костянтин Холодов у своєму Facebook.

"Виродок" Житомирської області. Саме так він себе назвав. Батюшка Московського патріархату Міхаїл Павлушенко. Затриманий біля Гостомеля корегувальник. Звинувачується у шпигунстві та державній зраді. А ви думали, місія УПЦ МП - проповідь Євангеліє?" - написав Холодов.

Раніше ми писали, що глава УПЦ МП Онуфрій закликав молитися за українське військо.

Тим часом російські окупанти продовжують здаватися в полон нашим військовим та правоохоронцям.

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ГостомельУПЦ МП