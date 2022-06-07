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Зробіть це з пером часнику, щоб в рази збільшити урожайність

Навіщо зав'язувати вузол часнику (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часник - важлива й незамінна культура, яка відома своїми корисними якостями. Щоб отримати хороший урожай часнику, городники зав'язують перо в вузол за тиждень до збирання.

Як такий спосіб впливає на врожай - читайте нижче.

На що впливає зав'язування пера

Цибулина рослини формується одночасно зі зростанням листя. До середини літа поживні речовини починають надходити до підземної частини рослини.

Однак у часнику цей процес відбувається досить повільно. У часнику перо старіє і відмирає не так інтенсивно, як у цибулі. Вплив на перо - це стрес для рослини, в результаті якого надземна частина починає швидше всихати.

Зокрема, зав'язуючи вузол, людина може прискорити формування цибулини і зробити збирання врожаю в зручний час.

Також головки часнику, у якого зав'язали перо, виростають більші й довше зберігаються.

Коли зав'язувати

Перо часнику можна зав'язувати через кілька тижнів після видалення стрілки що закручується, за 5-7 днів до збирання врожаю.

Зазначимо, що стрілку потрібно не висмикувати, а зрізати, витягати або виламувати, відступивши 3-5 см від верхнього листа.

Як тільки стрілки почнуть випрямлятися, то можна зав'язувати перо в вузол і незабаром прибирати часник. Зазвичай це роблять в середині липня.

Якщо верхнє перо занадто довге, то можна зав'язати не один, а два вузли. Не можна затягувати занадто туго, щоб не пошкодити надземну частину.

Зав'язувати бажано в рукавичках, щоб не поранитися гострими краями пера.

Раніше ми повідомляли, як зберігати часник, щоб він був свіжим цілих півроку.

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