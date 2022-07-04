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Навіщо додавати соду у вино? Маловідомий, але дуже корисний прийом

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Понеділок 04 липня 2022 14:21
Навіщо додавати соду у вино? Маловідомий, але дуже корисний прийом Колаж РБК-Україна: Що буде при змішуванні вина з содою
Автор: Світлана Мащенко

Келихом вина можна розслабитися ввечері, відзначити важливу подію або подати до романтичної вечері з коханою людиною. Але вино з магазину може містити забагато домішок, крім того може виявитися занадто кислим. В обох випадках нам допоможе харчова сода.

Про маловідомий, але дуже корисний прийом з вином та содою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Експерти кажуть, що куплене у пляшках з полиць магазину вино може містити багато інших речовин і добавок, які покращують його аромат і довговічність.

"Більшість виробників використовують сульфіти - речовини, роль яких полягає в тому, щоб зробити вино більш стійким і продовжити його життя. Добавки, що регулюють кислотність, додаються у разі виробництва винограду низької якості, що може призвести до надто кислого або надто солодкого вина", - говориться у французькому виданні Sante Plus.

Перевірити якість вина допоможе звичайна сода

Такі фрукти й овочі, як темний виноград, чорниця, вишня, червона капуста чи буряк містять антоціани - природні пігменти, які благотворно впливають на здоров’я, завдяки тому, що вони діють як антиоксиданти в організмі людини.

Кислотність забарвлює антоціани у червоний колір, а лужність у синій. Харчова сода - лужна речовина, тому при контакті з вином змінить його колір. Якщо цього не станеться, вино підроблене.

Налийте трохи вина в склянку, а потім додайте чайну ложку харчової соди. Якщо вино змінює колір з червоного на синє, це означає, що вино натуральне.

Навіщо додавати соду у вино? Маловідомий, але дуже корисний прийом

Фото: Харчова сода допоможе перевірити якість вина (pixabay)

Якщо розчин стає прозорим або не спостерігається ніяких змін, це означає, що вино в келиху неякісне і багате добавками та барвниками.

Харчова сода може знизити кислотність вина

"Харчова сода - це секрет виробників, коли вони хочуть виправити кислотність вина. Надто кисле вино є однією з проблем, з якою часто стикаються ті, хто виготовляє власне вино з власного винограду", - розповідають французи, які вже точно знаються на вині.

Ви можете додати трохи харчової соди, якщо хочете виправити кислотність вина. На 4 літри вина треба всього 1 чайна ложка соди (тобто, 1/4 ложки на літр напою).

Це нейтралізує кислотність і додасть кращого смаку вину. Не додавайте більше, оскільки смак вина може стати неприємним.

Раніше дієтологи назвали корисне і шкідливе вино - від сухого до кагору.

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