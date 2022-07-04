Навіщо додавати соду у вино? Маловідомий, але дуже корисний прийом
Келихом вина можна розслабитися ввечері, відзначити важливу подію або подати до романтичної вечері з коханою людиною. Але вино з магазину може містити забагато домішок, крім того може виявитися занадто кислим. В обох випадках нам допоможе харчова сода.
Про маловідомий, але дуже корисний прийом з вином та содою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Експерти кажуть, що куплене у пляшках з полиць магазину вино може містити багато інших речовин і добавок, які покращують його аромат і довговічність.
"Більшість виробників використовують сульфіти - речовини, роль яких полягає в тому, щоб зробити вино більш стійким і продовжити його життя. Добавки, що регулюють кислотність, додаються у разі виробництва винограду низької якості, що може призвести до надто кислого або надто солодкого вина", - говориться у французькому виданні Sante Plus.
Перевірити якість вина допоможе звичайна сода
Такі фрукти й овочі, як темний виноград, чорниця, вишня, червона капуста чи буряк містять антоціани - природні пігменти, які благотворно впливають на здоров’я, завдяки тому, що вони діють як антиоксиданти в організмі людини.
Кислотність забарвлює антоціани у червоний колір, а лужність у синій. Харчова сода - лужна речовина, тому при контакті з вином змінить його колір. Якщо цього не станеться, вино підроблене.
Налийте трохи вина в склянку, а потім додайте чайну ложку харчової соди. Якщо вино змінює колір з червоного на синє, це означає, що вино натуральне.
Фото: Харчова сода допоможе перевірити якість вина (pixabay)
Якщо розчин стає прозорим або не спостерігається ніяких змін, це означає, що вино в келиху неякісне і багате добавками та барвниками.
Харчова сода може знизити кислотність вина
"Харчова сода - це секрет виробників, коли вони хочуть виправити кислотність вина. Надто кисле вино є однією з проблем, з якою часто стикаються ті, хто виготовляє власне вино з власного винограду", - розповідають французи, які вже точно знаються на вині.
Ви можете додати трохи харчової соди, якщо хочете виправити кислотність вина. На 4 літри вина треба всього 1 чайна ложка соди (тобто, 1/4 ложки на літр напою).
Це нейтралізує кислотність і додасть кращого смаку вину. Не додавайте більше, оскільки смак вина може стати неприємним.
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