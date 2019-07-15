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Навіщо псувати красу? Вандали в центрі Києва пофарбували фонтани (фото)

STYLERЖиття    15.07.2019 - 17:29
Навіщо псувати красу? Вандали в центрі Києва пофарбували фонтани (фото)
У Києві зіпсували фонтани (Колаж РБК-Україна)

Вода в одному з фонтанів перетворилася в мильні бульбашки

У Києві, на Майдані Незалежності, невідомі зіпсували воду в двох фонтанах – "Водяна куля" і "Малий". Про це розповіли на сторінці прес-служби "Київводфонду" в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що вандали зафарбували воду у фонтані "Водяна куля" в зелений колір, а в воду фонтану "Малий" налили мильний розчин, який спровокував утворення піни і мильних бульбашок.

 

Київські фонтани були зіпсовані вандалами (facebook.com/kyivvodfond)

Ушкодження були екстрено усунені і на даний момент фонтани працюють в звичайному режимі. У "Киевводфонді" відзначили, що подібні забруднення води у фонтанах можуть призвести до сумних наслідків.

"Звертаємо увагу і ще раз закликаємо всіх мешканців та гостей міста Києва дбайливо ставитися до фонтанів нашого міста! Фонтани Києва - це візитна картка і одна з головних прикрас столиці! Однак, подібні забруднення фонтанів призводять до пошкодження і швидкого псування обладнання. У разі виявлення подібних актів вандалізму у фонтанах в центрі столиці, просимо терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП "Київводфонд")", - сказано в повідомленні.

Навіщо псувати красу? Вандали в центрі Києва пофарбували фонтани (фото)

Скріншот поста (facebook.com/kyivvodfond)

В мережі користувачі дивуються, кому знадобилося зіпсувати воду у фонтанах і для чого.

  • Цікаво, чому люди не бережуть працю інших людей? Навіщо псувати красу?
  • Якщо ви бачите подібне, схопіть за руку, так як це і ваше майно.

Навіщо псувати красу? Вандали в центрі Києва пофарбували фонтани (фото)Навіщо псувати красу? Вандали в центрі Києва пофарбували фонтани (фото)Навіщо псувати красу? Вандали в центрі Києва пофарбували фонтани (фото)

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові вандали поглумилися над "монументом незалежності".

А також розповідали про те, що у Запоріжжі вандали облили фарбою мурал, присвячений українській революції.

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