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Зачем портить красоту? Вандалы в центре Киева покрасили фонтаны (фото)

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 17:29
Зачем портить красоту? Вандалы в центре Киева покрасили фонтаны (фото)
В Киеве испортили фонтаны (Коллаж РБК-Украина)

Вода в одном из фонтанов превратилась в мыльные пузыри

В Киеве, на Майдане Независимости, неизвестные испортили воду в двух фонтанах – "Водяной шар" и "Малый". Об этом рассказали на странице пресс-службы "Киевводфонда" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что вандалы закрасили воду в фонтане "Водяной шар" в зеленый цвет, а в воду фонтана "Малый" налили мыльный раствор, который спровоцировал образование пены и мыльных пузырей.

 

Киевские фонтаны были испорчены вандалами (facebook.com/kyivvodfond)

Повреждения были экстренно устранены и на данный момент фонтаны работают в обычном режиме. В "Киевводфонде" отметили, что подобные загрязнения воды в фонтанах могут привести к печальным последствиям.

"Обращаем внимание и еще раз призываем всех жителей и гостей города Киева бережно относиться к фонтанам нашего города! Фонтаны Киева - это визитная карточка и одна из главных украшений столицы! Однако, подобные загрязнения фонтанов приводят к повреждению и быстрой поломке оборудования. В случае выявления подобных актов вандализма на фонтанах в центре столицы, просим срочно обращаться по телефону: (044) 228-91-73 (СВКП "Киевводфонд")", - сказано в сообщении.

Зачем портить красоту? Вандалы в центре Киева покрасили фонтаны (фото)

Скриншот поста (facebook.com/kyivvodfond)

В сети пользователи недоумевают, кому понадобилось испортить воду в фонтанах и для чего.

  • Интересно, почему люди не берегут труд других людей? Зачем портить красоту?
  • Если вы видите подобное, схватите за руку, так как это и ваше имущество.

Зачем портить красоту? Вандалы в центре Киева покрасили фонтаны (фото)Зачем портить красоту? Вандалы в центре Киева покрасили фонтаны (фото)Зачем портить красоту? Вандалы в центре Киева покрасили фонтаны (фото)

Скриншоты комментариев 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове вандалы надругались над "монументом независимости".

А также рассказывали о том, что в Запорожье вандалы облили краской мурал, посвященный украинской революции.

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