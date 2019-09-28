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Навіщо ці подвиги? Комаровський розповів, коли не варто виходити гуляти з немовлям

STYLERЖиття    28.09.2019 - 12:30
Навіщо ці подвиги? Комаровський розповів, коли не варто виходити гуляти з немовлям
Комаровський про прогулянках з немовлятами (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор поділився важливими рекомендаціями з батьками

Доктор Євген Комаровский розповів батькам, коли не варто виходити гуляти з немовлям. Про це експерт розповів у соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

"Давайте думати ще про те, хто з дитиною гуляє. Якщо ви погано себе почуваєте або вам некомфортно при такій погоді, то навіщо ці подвиги?" - пише експерт.

За словами Комаровського, людям варто поменше озиратися по сторонах і не думати про те, хто що скаже. Адже якщо у вас не виникає бажання виходити на вулицю, то можна просто вийти на балкон.

Навіщо ці подвиги? Комаровський розповів, коли не варто виходити гуляти з немовлямКомаровський про прогулянках з немовлятами (фото: facebook.com/komarovskiynet)

"Якщо вам добре, вам це подобається, ви такий спосіб життя вітаєте - ну і молодці, гуляйте на здоров'я. Якщо ж вам холодно, якщо на вулиці, наприклад, дуже слизько, ожеледь, то навіщо шастати з ризиком переламати ноги? Краще почекаємо, нічого страшного", - пише доктор.

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