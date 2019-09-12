Категорично не можна: Комаровський розповів про табу під час хвороби дитини

Євген Комаровський дав батькам цінну пораду щодо догляду за хворою дитиною
Доктор Комаровський розповів, при яких хворобах дитині категорично не можна робити масаж. Іменитий педіатр опублікував на своїй сторінці в Instagram відповідне відео, в якому проінструктував батьків малюків.
За словами доктора Комаровського, масаж дитині не можна робити в гострому періоді інфекційних захворювань.
Комаровський розповів, коли дитині не можна робити масаж (фото: pexels.com)
Комаровський розповів, коли дитині не можна робити масаж
(відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
До речі, доктор Комаровський розповів, чому в нашій країні дітям бояться давати холодну їжу і напої. Педіатр дав рекомендації щодо загартовування горла дитини.
Також доктор Комаровський розповів, як правильно купати дитину до загоєння пупкової рани і після.
Раніше ми писали, що у Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення АКДП, мотивуючи це поганою якістю вакцини.