Псевдокиста у дітей: Комаровський розвінчав популярний міф

Комаровський про псевдокисте (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський дав важливі рекомендації щодо лікування дитини

Комаровський зазначає, що принципова анатомічна особливість дітей грудного віку - це наявність проникних для ультразвуку тім'ячок і швів черепа, що дозволяє проводити УЗД анатомічних структур головного мозку. Наприклад, нейросоноскопию. Про це лікар розповів у соцмережі Instagram на своїй сторінці.

"Безпека нейросоноскопії та її здатність виявляти вроджені аномалії, пошкоджені тканини, крововиливи, кісти, пухлини призвела до того, що в даний час вона використовується дуже широко - практично завжди, коли у дитячого лікаря є найменші сумніви в неврологічному здоров'ї пацієнта", - пише Комаровський.

(Фото: dissolve.com)

За допомогою даної діагностики можна виявити аномалії головного мозку. За статистикою, майже у 50% дітей виявляються псевдокісти, причину появи яких медична наука ще до кінця не встановила, однак точно з'ясовано, що до 8-12 місяців вони самі по собі розсмоктуються.

На даний момент їх виявлення призводить до вираженого стресу у батьків. Також, за словами доктора, подібні знахідки нерідко є зайвим привідом для необґрунтованого лікування.