Літаючі щури: Супрун розповіла шокуючі факти про голубів

Супрун про голубів (фото: Віталій Носач/РБК-України)

Експерт поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун стверджує, що голуби, як і багато інших птахів, які можуть бути переносниками хвороб, небезпечні для людей із ослабленим імунітетом і алергетиків, а отримати хворобу можна через повітря або контакт із пташиним послідом. Для того, щоб уникнути неприємностей, експерт рекомендує дотримуватися деяких правил. Відповідний пост розміщений в Facebook.

"Голуби - щури, які можуть літати", - пише Супрун. За словами фахівця, птиці та їх послід може бути джерелом поширення близько 60 хвороб. Найчастіше вони є лише резервуарами для грибків і патогенних мікроорганізмів.

До речі, самі птахи можуть не хворіти цими хворобами і виглядати цілком здорово, і з першого погляду може здатися, що вони не становитимуть жодної загрози здоров'ю людини.

Гістоплазмоз є саме тією хворобою, яка може передаватися людині через повітря. Її може викликати грибок, який росте у засохлому пташиному посліді. Ознаки гістоплазмозу з'являться приблизно через 10 днів після первинного інфікування, і досить схожі на симптоми грипу.

"Не всі можуть заразитися цією хворобою, але наявність місця, де живуть голуби збільшує ризики захворіти - це може бути горище будинку. Особливо для новонароджених, вагітних жінок і людей ", - пише Супрун.

Супрун про голубів (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Крім того, ці птахи можуть бути переносниками кріптококозу, сальмонельозу та орнітозу, який також може передаватися людям через пил і наявність в ньому сухих частинок посліду птахів, а також із пір'яного пилу.

Щоб захиститися, насамперед слід уникати будь-якого контакту як із самими птахами, так і з їх послідом. Далі необхідно ізолювати в будинку місця, де можуть оселитися голуби, не годувати і обходити їх скупчення.

"У багатьох містах розробляють спеціальні дизайни будівель і міського простору, щоб уникнути скупчення голубів і їх посліду. Особливо, в громадських місцях. Це роблять не тільки з естетичною метою, але і для захисту від поширення хвороб, які можуть переносити ці птахи", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що Супрун зізналася, чому не знайшла спільну мову з Комаровським.