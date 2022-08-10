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Забули PIN-код? Ось простий трюк, щоб розблокувати телефон за 2 хвилини

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Середа 10 серпня 2022 12:42
Забули PIN-код? Ось простий трюк, щоб розблокувати телефон за 2 хвилини Фото: як розблокувати смартфон за 2 хвилини (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато людей часто забувають PIN-код до свого смартфону і від цього впадають в паніку. Ще б пак, адже без цього користуватися функціями телефону неможливо.

Експерти розповіли, простий і швидкий спосіб розблокувати ваш Android-смартфон без введення PIN-коду і без втрати особистих даних, пише Sante.

Іноді ви можете самі заблокувати телефон, а дуже часто це роблять і маленькі діти, натискаючи всі кнопки поспіль.

Як розблокувати телефон Android?

Якщо ви забули свій код розблокування, можна діяти різними способами, щоб якомога швидше знову використовувати смартфон.

3 основні поради:

Виконайте скидання до заводських налаштувань. Це може бути перший спосіб, коли ви забули свій PIN-код. На жаль, це радикальне рішення, яке неминуче видаляє весь вміст, збережений на пристрої, включаючи кеш.

Обхід блокування за допомогою функції "Диспетчер пристроїв Android". Ця функція інтегрована в смартфони Android для забезпечення віддаленого доступу, зазвичай активується автоматично на кожному пристрої.

Скачайте додаток, яке дозволить вам видалити будь-який тип блокування з мобільного телефону з операційною системою Android без втрати будь-яких даних. Зокрема додаток "Tenorshare 4uKey" для Android.

Tenorshare 4uKey для Android: особливості та переваги

"Tenorshare 4uKey" для Android - цінний союзник для розблокування вашого смартфона Android без коду або інших каналів доступу, таких як відбиток пальця. Фактично, всього за кілька кроків додаток дозволяє повністю видалити екран блокування і дає можливість знову встановити облікові дані.

Простий у використанні, він підтримується більшістю Android-пристроїв, доступних на ринку, і не вимагає яких-небудь спеціальних навичок. Після завантаження програми з веб-сайту на свій комп'ютер для розблокування пристрою потрібно всього три кроки:

  • Підключіть Android-смартфон до комп'ютера, вибравши функцію "Зняти блокування екрану".
  • Підтвердіть вибір і натисніть кнопку "Пуск", щоб прибрати блокування екрану налаштувань.
  • Після завершення процесу на екрані з'явиться підтверджуюче повідомлення, і ви можете натиснути "Готово".

Раніше ми писали про 8 шкідливих програм, які ви негайно повинні видалити зі свого Android.

Також читайте, як прочитати видалені повідомлення в WhatsApp.

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