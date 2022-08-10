Забыли PIN-код? Вот простой трюк, чтобы разблокировать телефон за 2 минуты

Очень много людей часто забывают PIN-код к своему смартфону и от этого впадают в панику. Еще бы, ведь без этого пользоваться функциями телефона невозможно.

Эксперты рассказали, простой и быстрый способ разблокировать ваш Android-смартфон без ввода PIN-кода и без потери личных данных, пишет Sante.

Иногда вы можете сами заблокировать телефон, а очень часто это делают и маленькие дети, нажимая все кнопки подряд.

Как разблокировать телефон Android?

Если вы забыли свой код разблокировки, можно действовать различными способами, чтобы как можно скорее снова использовать смартфон.

3 основных совета:

Выполните сброс к заводским настройкам. Это может быть первый способ, когда вы забыли свой PIN-код. К сожалению, это радикальное решение, которое неизбежно удаляет весь контент, сохраненный на устройстве, включая кеш.

Обход блокировки с помощью функции "Диспетчер устройств Android". Эта функция интегрирована в смартфоны Android для обеспечения удаленного доступа, обычно активируется автоматически на каждом устройстве.

Скачайте приложение, которое позволит вам удалить любой тип блокировки с мобильного телефона с операционной системой Android без потери каких-либо данных. В частности приложение "Tenorshare 4uKey" для Android.

Tenorshare 4uKey для Android: особенности и преимущества



"Tenorshare 4uKey" для Android — ценный союзник для разблокировки вашего смартфона Android без кода или других каналов доступа, таких как отпечаток пальца. Фактически, всего за несколько шагов приложение позволяет полностью удалить экран блокировки и дает возможность снова установить учетные данные.

Простой в использовании, он поддерживается большинством Android-устройств, доступных на рынке, и не требует каких-либо специальных навыков. После загрузки приложения с веб-сайта на свой компьютер для разблокировки устройства требуется всего три шага: