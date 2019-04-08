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Лікувальні банки: Комаровський розвінчав міф про корисність процедури

STYLERЖиття    08.04.2019 - 22:32
Лікувальні банки: Комаровський розвінчав міф про корисність процедури
Комаровський розповів про небезпеку банок (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив, як ця процедура небезпечна для дітей

Комаровський пояснив батькам, що лікувальні банки – це не тільки не потрібна процедура для дітей, але і часто дуже небезпечна. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Доктор Комаровський пояснив, що процес встановлення банок в теорії відбувається, як присмоктування банок до шкіри, що призводить до різкого припливу крові, аж до розриву капілярів і дрібних судин. Такі мікрокрововиливи активізують імунітет.

"Це, власне, все — нічого виразного не придумано, а наявне обґрунтування ефективності наводять на думку про те, що банки, різки та батьківський ремінь допомагають приблизно однаково...", - зазначив Коморовський.

Також він пояснив батькам, що така процедура може призвести до незворотних пошкоджень судин і спровокувати виникнення кровотеч.

"Не дивно, що сучасна, цивілізована медицина в банки не вірить і банки не рекомендує, більше того, всіляко попереджає про те, що банки грубо порушують кровообіг в шкірі і підшкірній клітковині, можуть призвести до незворотних пошкоджень судин і спровокувати виникнення кровотеч", - пояснив доктор Комаровський.

Лікувальні банки: Комаровський розвінчав міф про корисність процедури

Банки небезпечні для дітей (Скріншот)

Він додав, що "баночний масаж" не можна застосовувати при будь-яких шкірних, алергічних або інфекційних хворобах, при схильності до кровотеч, у ситуаціях, коли дитина отримує препарати, що знижують згортання крові (наприклад, аспірин).

Крім того, він повідомив, що використання банок категорично не рекомендується для дітей дошкільного віку, а для більш старших процедура не повинна перевищувати 10-15 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський розвінчав міф про лікування кашлю.

А також ми розповідали про те, що Комаровський розкрив всю правду про популярні ліки.

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