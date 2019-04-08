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Дуже небезпечно: Комаровський розвінчав міф про лікування кашлю

STYLERПерсони    08.04.2019 - 14:28
Дуже небезпечно: Комаровський розвінчав міф про лікування кашлю
Комаровський розповів про лікування кашлю з допомогою лазні і меду (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський порадив, як правильно боротися з кашлем у дитини

Доктор Євген Комаровський розповів про те, чи варто лікувати кашель у дитини за допомогою походів в лазню і розтирання медом. Про це відомий педіатр розповів на своєму Instagram-акаунті.

На думку доктора Комаровського, дитину звичайно ж можна водити в лазню, але до лікування кашлю це не має ніякого відношення.

Педіатр попереджає, що з лазнею краще взагалі не експериментувати, поки дитині не виповниться 7 років. Оскільки лазня з сухим повітрям при кашлі - це надзвичайно небезпечно. А в бані з гарячим паром і високою температурою організм маленької дитини також може одержати серйозний стрес.

Дуже небезпечно: Комаровський розвінчав міф про лікування кашлю

Комаровський розповів про лікування кашлю з допомогою лазні і меду (фото: vk.com/mamairebenok)

Що стосується намазувань медом, тут педіатр також непохитний.

"З приводу меду. Батьки, навіщо вам потрібна солодка і липка дитина?", - каже Комаровський.

99% успіху при лікуванні кашлю, за словами Комаровського - це адекватні параметри повітря і часте пиття.

Комаровський розповів про лікування кашлю з допомогою лазні і меду (відео: instagram.com/komarovskiy_kroha/)

Нагадаємо, Євген Комаровський назвав батькам три головних принципи, які потрібно використовувати у вихованні дітей.

Раніше ми писали про те, що Комаровський дав рекомендації про те, як уберегти дитину, якщо в домі ГРВІ.

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