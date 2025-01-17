Украинское слово, которое сбивает россиян с толку: вы могли его не знать

Украинский язык полон уникальных слов, которые вызывают недоумение и непонимание у иностранцев, в частности, у русских. Одно из них привлекает особое внимание своим смыслом и контекстом использования, что заставляет задуматься даже опытных языковедов.

Какое украинское слово удивит не только россиян, но и иностранцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стодола - слово, прочно укоренившееся в украинской культуре и быту. Для многих оно ассоциируется с традиционными сельскими пейзажами, но его истинное значение и история часто остаются недооцененными.

Что такое стодола

"Стодола" - это украинское слово, которое означает сарай, кладовую или сооружение для хранения сына, зерна или других сельскохозяйственных продуктов. Это сооружение характерно для украинских сельских хозяйств.

Во многих украинских селах стодола имела несколько элементов двора. В них не могли только сохранить урожай, но и держать сельскохозяйственный инвентарь.

Слово происходит из праславянского языка, и имеет свои аналоги в других славянских языках, например польское "stodola", которое также означает кладовую или амбар.

Почему это слово непривычно для россиян

В русском языке нет прямого аналога слову "стодола", поэтому значение этого слова они не очень понимают. В русском языке существует слово "овин", которое не передает суть.

Кроме того, украинский язык имеет много слов, которые сохранили архиепископскую суть и не были заимствованы из русского, как это происходит в обратном направлении.

Именно поэтому такое слово, как "стодола", звучат для русскоязычных людей как нечто экзотическое.

Слово "клуня" часто используют как синоним к сараю, особенно в разговорном стиле и литературных текстах.

Примеры упоминаний стодоли в литературе:

"Виспавшись у сіні на горищі стодоли, вони пішли, ледь розвиднілося, холодним, хоч і сонячним світанком."

"Подивіться на круків: вони не сіють, не жнуть, не мають ані стодоли, ані комори, але Бог їх годує."

"Він казав, що розуміється на комфорті, і в стодолі почав облаштовувати їхній постій."

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