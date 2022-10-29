MARUV впервые за 8 месяцев объявилась в сети: что она написала

Украинская певица MARUV, которая с удовольствием до полномасштабного вторжения россиян в нашу страну гастролировала в РФ, впервые за восемь месяцев нарушила молчание в сети.

В Instagram-stories появился пост, где она рассказала о своем местонахождении.

Что написала MARUV

Интересно, что текст был написан на английском языке.

"Привет всем. С MARUV все хорошо. Сейчас она в безопасном месте с ее семьей и ребенком. Спасибо всем тем, кто переживал за нее", – говорится в сообщении.

Певица не уточнила, где же находится это "безопасное место". Отметим, что 15 февраля у исполнительницы родился ребенок.

На утро 29 октября профиль артистки в Instagram почему-то недоступен.

Добавим, что в 2021 году певица выпустила совместный трек с российским певцом Филиппом Киркоровым, который активно поддерживает войну в Украине.

Также сама певица часто посещала различные проекты на российских телеканалах.

Марув сообщила, что находится в безопасности (фото: instagram.com/maruvofficial)