MARUV йде зі сцени: співачка назвала причину

MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, залишає на деякий час сцену. Популярна українська співачка заявила, що зараз відчуває втому і вигорання, тому і вирішила зробити перерву в концертній діяльності.

Про це артистка розповіла в Instagram-сторіз .

"Я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома", - зазначила співачка, відповідаючи на питання одного з фоловерів.

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що за свою багаторічну кар'єру MARUV щільно працювала і зуміла досягти чималих висот. Вона популярна, успішна і отримала багатьох престижних премій і нагород.

Відхід зі сцени буде тимчасовим. 8 березня співачка представить свій новий альбом, а зараз вона буде відпочивати і набиратися сил.