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MARUV йде зі сцени: співачка назвала причину

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Понеділок 17 січня 2022 17:02
MARUV йде зі сцени: співачка назвала причину Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Автор: Роман Мирончук

MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, залишає на деякий час сцену. Популярна українська співачка заявила, що зараз відчуває втому і вигорання, тому і вирішила зробити перерву в концертній діяльності.

Про це артистка розповіла в Instagram-сторіз.

"Я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома", - зазначила співачка, відповідаючи на питання одного з фоловерів.

MARUV йде зі сцени: співачка назвала причину

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що за свою багаторічну кар'єру MARUV щільно працювала і зуміла досягти чималих висот. Вона популярна, успішна і отримала багатьох престижних премій і нагород.

Відхід зі сцени буде тимчасовим. 8 березня співачка представить свій новий альбом, а зараз вона буде відпочивати і набиратися сил.

Нагадаємо, MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро. Співачка замовила у своїх знайомих кінетичні декорації, але після того, як вони взяли гроші товар вона так і не отримала.

Ми також писали про те, що MARUV зробила відверту заяву про народження дитини. Вона зізналася, що з чоловіком Олександром, який є також і її продюсером, вже думають про майбутнє поповнення.

При цьому артистка зазначила, що планувати щось в такому питанні дуже важко.

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