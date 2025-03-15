Стоит ли Украине отменять перевод часов: что говорят эксперты

Летом прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов. Но его до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский, соответственно, изменения не вступили в силу и Украина снова перейдет на летнее время 30 марта.

Почему хотят отменить перевод часов

Вопрос об отмене перевода часов в Украине поднимали еще в 2011 году, но общество не пришло к единому мнению из-за аргументов как "за", так и "против". Этот вопрос до сих пор остается открытым.

Украина рассматривает возможность отмены перевода часов по нескольким причинам:

географический фактор - 85% территории страны расположены в пределах второго часового пояса (зимнего времени), только часть Закарпатья - в первом, а Луганская область, Донецкая область, восточные части Харьковской и Запорожской областей - в третьем. Поэтому именно зимнее время целесообразно закрепить на всей территории страны;

- 85% территории страны расположены в пределах второго часового пояса (зимнего времени), только часть Закарпатья - в первом, а Луганская область, Донецкая область, восточные части Харьковской и Запорожской областей - в третьем. Поэтому именно зимнее время целесообразно закрепить на всей территории страны; споры об экономической выгоде - некоторые эксперты утверждают, что переход на летнее время приводит к экономии, но она не настолько существенна, чтобы всю страну дважды в год переводить на "новые часовые рельсы";

- некоторые эксперты утверждают, что переход на летнее время приводит к экономии, но она не настолько существенна, чтобы всю страну дважды в год переводить на "новые часовые рельсы"; психологический комфорт - смена времени вызывает стресс и дискомфорт у большинства людей. Организму нужно несколько дней или даже недель, чтобы привыкнуть к новому режиму, что влияет на работоспособность, настроение и общее самочувствие;

- смена времени вызывает стресс и дискомфорт у большинства людей. Организму нужно несколько дней или даже недель, чтобы привыкнуть к новому режиму, что влияет на работоспособность, настроение и общее самочувствие; влияние на здоровье и ритм жизни - исследования показывают, что изменения времени могут негативно влиять на биологические ритмы людей, повышать уровень стресса и ухудшать самочувствие, соответственно отмена перевода времени устранит эту угрозу для украинцев;

- исследования показывают, что изменения времени могут негативно влиять на биологические ритмы людей, повышать уровень стресса и ухудшать самочувствие, соответственно отмена перевода времени устранит эту угрозу для украинцев; удобство для ведения бизнеса с международными партерами - отмена перевода времени сделала бы работу украинских компаний более предсказуемой, особенно в сфере международной торговли, логистики и финансов. Меньше путаницы в расписаниях и часовых поясах - удобнее для партнеров и инвесторов.

Что говорят экономисты о целесообразности изменения времени

Часы начали переводить, чтобы люди могли рациональнее использовать световой день и экономить электроэнергию.

"Во время войны вопрос перевода часов точно не приоритетная задача, которую должна решать Верховная Рада. Кроме того, если Зеленский подпишет законопроект, то мы не будем экономить и, соответственно, мы будем вынуждены увеличить расходы электроэнергии. То есть нам придется ее импортировать, чтобы обеспечить работу предприятий и жилых домов", - объясняет руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS, эксперт по экономике Илья Несходовский.

Подсчеты показывают, что больше всего затрат электроэнергии происходит утром, когда люди собираются на работу и вечером по возвращении, а изменение времени может уменьшить эти расходы.

"Перевод часов позволяет экономить миллиарды долларов. Люди, которые работают из дома, могут сами планировать свой день и использование электроэнергии. Но у нас еще есть предприятия, где распорядок привязан к конкретным часам, а также бюджетные учреждения, такие как больницы, детские сады, школы, которые не могут корректировать время работы, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Поэтому экономический фактор является достаточно весомым для перевода времени", - добавляет эксперт.

Перевод часов позволяет экономить на освещении, в частности уличном (фото: Getty Images)

Что думают ли врачи о переводе часов

Врачи преимущественно заявляют, что изменение времени негативно влияет на здоровье украинцев, поскольку приводит к нарушению биоритмов.

"Я не поддерживаю перевод часов, потому что людям трудно приспосабливаться к новому времени. Особенно это сложно для активных людей и тех, у кого уже есть расстройства сна, эмоциональная и психологическая перегрузка, а также для людей с хроническими заболеваниями. А учитывая тот стресс, в котором сейчас живут украинцы, то им трудно дастся эта адаптация", - говорит сомнолог София Устянецкая.

Она советует за две-три недели до перевода часов начинать перестраивать на новый режим и менять часы засыпания и пробуждения.

"Бывает, что к нам обращаются люди с нарушением сна именно после перехода на летнее время. Украинцам стоит заботиться о качественном сне, он должен длиться 7-9 часов", - говорит эксперт.

Также соблюдать режим сна советует психиатр-нарколог Евгений Скрипник.

"Когда мы переходим на летнее время, у нас могут быть перепады давления, головная боль, сонливость или наоборот - нарушение сна и мы можем страдать бессонницей. Также может быть обострение хронических болезней, таких как гипертоническая болезнь, и тревожных расстройств, депрессий. Это может длиться около двух недель", - говорит Скрипник.

Врач советует больше гулять на свежем воздухе, поскольку это помогает адаптироваться. Также следует в этот период меньше пользоваться гаджетами: телефоном, смотреть телевизор и тому подобное.

"До начала полномасштабной войны в Украине врачи советовали людям заранее готовиться к переводу часов: постепенно раньше ложиться спать и просыпаться утром. Но сейчас у большинства из нас режим зависит от ситуации с безопасностью. Поэтому не стоит фокусироваться на том, что мы переводим часы и это не будет проблемой", - говорит.