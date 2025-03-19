Что будет, если не перевести часы на летнее время? Последствия, о которых никто не задумывается

Каждый год в марте многие страны переходят на летнее время, переводя часы на час вперед. Но что будет, если этого не сделать? Ученые предупреждают: отказ от перевода стрелок может вызвать проблемы со здоровьем, производительностью и даже безопасностью. Разбираемся, чем грозит игнорирование летнего времени.

Какие могут быть последствия, если не перевести часы в марте на летнее время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что будет, если не перевести часы на летнее время

Переход на летнее время направлен на оптимизацию светового дня. Сейчас уже понятно, что никакой экономии электроэнергии на самом деле не происходит, но есть и другие причины. Если оставить "зимнее" время, организм, технические системы и даже графики работы могут дать сбой.

Нарушение биоритмов

По словам профессора Стэндфордского университета Уильяма Д. Коулмана, отмена перевода часов на летнее время может нарушить циркадные ритмы. Человек будет просыпаться и засыпать не вовремя, что может привести к хронической усталости и проблемам со сном.

Только представьте себе, что вы просыпаетесь в 4-5 утра, потому что уже рассвет, а засыпать начинаете в 8 вечера, потому что уже очень устали.

Снижение производительности

Исследования American Psychological Association показывают, что несоответствие графиков со световым днем снижает концентрацию и работоспособность. Это особенно критично для работников офисов и школ.

Проблемы с безопасностью

Нарушение синхронизации с транспортными графиками могут приводить к сбоям на железнодорожном, авиа и автомобильном транспорте. Научное исследование National Sleep Foundation показало, что это приводит к повышению количества ДТП.

Сбои в работе техники

Часть автоматизированных систем и серверов работает по сезонному графику. Отказ от летнего времени может вызвать ошибки в работе программного обеспечения, расписаний и банковских операций.

Ухудшение психоэмоционального состояния

Из-за отказа от летнего времени люди начнут чаще испытывать подавленное настроение, апатию и депрессию. У многих такое состояние, как бывает поздней осенью или зимой, будет продолжаться почти круглый год.

"Наш мозг чувствителен к количеству дневного света. Оставаясь на зимнем времени, вы рискуете получить больше темноты вечером, что может способствовать депрессивным настроениям", - объясняет нейробиолог Сара Бланш из Гарвардской медицинской школы.

Что говорят учёные об отказе от летнего времени

Некоторые исследователи, такие как доктор Рут Оуэнс из University College London, считают, что отказ от перевода часов может быть полезен для определённых регионов с постоянной нехваткой света зимой. Однако в более широких масштабах это создает больше проблем, чем решает.

Доктор Джеймс Уиттакер из Центра исследования сна при University of Oxford добавляет: "Нарушение синхронизации со световым днtм даже на час увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".

"Отказ от сезонного перевода времени без соответствующих изменений в рабочих графиках может ухудшить качество сна и общее самочувствие населения", - считает профессор Лиза Келли из Калифорнийского университета в Беркли.

Профессор Марк Лауренс из Европейского центра хронобиологии подчеркивает, что летнее время помогает лучше синхронизировать активность людей с естественным световым ритмом. Его отмена без комплексного анализа последствий является рискованным шагом.

"Наши исследования показывают, что неизменное зимнее время связано с более высокими уровнями депрессии и тревожности осенью и зимой", - сказала доктор Кэтрин Уилсон из Гарвардской школы общественного здоровья.

Не перевести часы - это не просто забыть сменить стрелки. Это риск нарушить биоритмы человека, попасть в аварийную ситуацию или потерять эффективность на работе.

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