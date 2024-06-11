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5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)

Вторник 11 июня 2024 09:21
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5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото) Маникюр на лето (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не секрет, что маникюр может удачно подчеркнуть красоту ручек. И мало кто знает, что существуют цвета покрытия, которые идеально подходят лишь на лето. Они выгодно смотрятся на загорелых пальцах и делают их очень изящными.

Какой маникюр в трендах этого лета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Желтый маникюр

Максимально летний цвет, который прекрасно сочетается практически с любым нарядом. Такой маникюр подчеркнет загар, визуально удлинит пальцы, а также добавит яркий акцент.

5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)Стильный маникюр на лето (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Бордовый маникюр

Этот вариант подойдет тем, кто не любит "нюд", но уже устал от классического красного. Такой оттенок удачно оттенит загар, а также будет невероятно смотреться на солнце.

5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)Летний маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/chelseymillington)

Голубой маникюр

Ногти цвета морской волны точно напомнят об отпуске и освежат любой образ. Кроме этого, голубой цвет прекрасно смотрится на ногтях разной длины, а потому его оценят многие модницы.

5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)

Стильный однотонный маникюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Зеленый маникюр

Невероятно стильный цвет, который будет хорошо смотреться на загорелых ручках и сделает их изящными. Попросите мастера об идеальных бликах, любая неровность будет портить всю картину.

5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)

Модный летний маникюр (фото: instagram.com/samantharudge.beauty)

Оранжевый маникюр

А этот цвет считается самым летним. Яркий и сочный оттенок выбирают модницы, которые хотят освежить свой "лук" для работы, или же те, кому хочется привлечь как можно больше внимания.

5 лучших идей летнего маникюра, который сделает ваши ручки изящными и самыми красивыми (фото)

Какой маникюр сейчас модный (фото: instagram.com/chelseymillington)

К слову, ранее мы уже называли 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета.

Помимо этого, читайте о 7 трендовых мини-платьев, в которых вы покорите этот мир.

Во время написания материала были использованы источники: Gazeta.pl, Instagram-страницы нейл-блогерш с никами "chelseymillington" и "Samantha Rudge".

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