Андре Тан рассказал, в каких цветах нельзя встречать Новый год 2024 (фото)

По словам эксперта, покровитель грядущего года любит роскошь и богатство. Поэтому не стоит праздновать Новый год в пижаме.

Также стоит отказаться от старых вещей или тех, которые вы взяли взаймы.

Дизайнер также рассказал, какие цвета лучше избегать в своих новогодних образах. Это для того, чтобы не навлечь неудачу в новый год.